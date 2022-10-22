Всего участие в мероприятии уже подтвердили 50 человек. Эффективность встречи российской оппозиции в эфире 24 канала прокомментировал политолог Николай Давыдюк.

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Российской оппозиции стоит поучиться у Украины

Он сыронизировал, что русские на конгрессе съедят всю икру и выпьют всю водку. При этом не узнают, как ответить на вопрос: "Чей Крым?"

Кстати, это была бы классная идея поставить на входе украинского журналиста и спрашивать, чей Крым, чей Донбасс? Потому что, например, ездит эта Тихановская и Чичваркин, рассказывают, что они великие оппозиционеры, но ничего для этой оппозиционности не делают,

– заявил Николай Давидюк.

По его словам, они все ждут, что украинцы уничтожат Кремль и убьют Путина, а потом они будут долго с нами сидеть и спорить, чей Крым.

"Нам такое не подходит. Хочешь быть оппозиционером – возвращайся в Россию, уничтожай режим, поджигай военкоматы, выводи миллионы людей. Тогда ты можешь называть себя оппозиционером", – подчеркнул политолог.

Он также напомнил россиянам, что самый большой оппозиционер в России – Вооруженные Силы Украины. Мол, за 200 лет существования их государства никто не сделал больше для свержения режима в России, чем Украина.

То, что сегодня делает Украина, что сегодня делают наши военные – никто никогда не делал. Эти трещины в режиме (Путина – 24 канал), свержение режима – это все делают наши Вооруженные Силы. Они просто ходят на фуршеты, просят европейские гранды,

– заявил Давидюк.

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По его мнению, российская оппозиция не производит результата. Мол, они не смогли сжечь тысячу военкоматов во время мобилизации или привести миллион людей под тюрьму Алексея Навального, чтобы оттуда вытащить.

"Им нужно учиться у Украины. Пусть приезжают в Украинский греко-католический университет, садятся за парту, оплачивают магистратуру госуправления и пусть учатся", – иронизирует политолог.

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