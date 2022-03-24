Минобороны России показало видео визита командующего войсками Восточного округа РФ Александра Чайко на "передовую в Киевской области". К счастью для российской пропаганды, их аудитория готова воспринимать любой бред.

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Медали "За отвагу"

Журналисты "Схем" узнали, что "передовая" оккупантов в сюжете – это школа в селе Катюжанка, что в Вышгородском районе Киевской области. Оккупанты окопались на спортплощадке и разбили на территории школы командный пункт.

Окопы возле школы – достаточно большое достижение для орков, поэтому Чайко наградил их медалями "За отвагу" и орденами "За мужество". Впрочем, долго ли им придется наслаждаться наградами – большой вопрос.