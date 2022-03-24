Міноборони Росії показало відео візиту командувача військами Східного округу РФ Олександра Чайка на "перелову у Київській області". На щастя для російської пропаганди, їх аудиторія готова сприймати будь-який непотріб.

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Медалі "За відвагу"

Журналісти "Схем" розвідали, що "передова" окупантів у сюжеті – це школа в селі Катюжанка, що у Вишгородському районі на Київщині. Окупанти окопалися на спортмайданчику та розбили на території школи командний пунтк.

Окопи біля школи – доволі велике досягнення до орків, тому Чайко нагородив їх медалями "За відвагу" та орденами "За мужність". Втім, чи довго їм доведеться насолоджуватися нагородами – велике запитання.

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