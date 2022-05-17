"Русская победа" будет только нарастать, Пескову нужно определиться с ее дефиницией, – Подоляк

Из-за поражений в войне против Украины Россия постоянно вынуждена менять свою риторику. И от "большой победы" скоро ничего не останется.

О том, как изменилась большая победа для России, отметил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. От заявлений российских пропагандистов о "взять Киеве за три дня" пришлось перейти к "выйти в админграницы Донецкой и Луганской областей". Хотя сейчас речь идет о том, что российские оккупанты никак не могут продвинуться вперед на любом направлении, так что с потерями постоянно отступают на предыдущие позиции.

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Вместо этого весь мир вводит все новые и новые санкции для России. Европейский Союз готовит уже шестой пакет санкций, который может включать в себя эмбарго на поставку российской нефти. Конкретно средства от экспорта энергоносителей наполняли российский военный бюджет.

"Несомненно, "российская победа", включающая тотальные санкции, международное пренебрежение, полную изоляцию, массовый арест яхт, эпические битвы за села в Харьковской области, будет только нарастать. Просто Песков должен определиться с дефиницией слова "победа" ценой 30 тысяч мертвых россиян ", – написал Михаил Подоляк.

Так Михаил Подоляк отреагировал на слова представителя российского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова.

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Тот и дальше убежден, что Россия победит в войне против Украины. И тогда наступит мир, а в мире "голос России будут слышать". Правда сама Россия не слишком прислушивается к словам других. Вместо этого немало врет. Ведь кремлевские руководители убеждали, что никакой войны с Украиной не будет, но 24 февраля все-таки напали на Украину. Это и стало шоком для французских и немецких политиков, которые поняли, что словам россиян нельзя верить. Хотя еще несколько дней после начала войны убеждали себя в том, что с россиянами можно договориться.

Также Песков убежден в том, что "Россию невозможно изолировать ни политически, ни экономически, ни информационно". Хотя Россия стала настолько "токсичной" страной, что ни с ней, ни с ее представителями никто в цивилизованном мире не хочет иметь дело.

Изменилась у пропагандистов и риторика относительно войны в Украине. Понимая, что поражение Украине будет для страны фатальным (россияне не смогут смириться с таким позором, и это может плохо закончиться для Кремля), там теперь пытаются убедить, что воюют с Западом. Но от своих бравурных тем не отходят, убеждая, что "осилят" противостояние с Западом. Хотя они так и не смогли на войне на равных противостоять украинской армии. И все, чем запомнились – это убийством мирного населения, изнасилованиями и мародерством.