В России подтвердили всплытие подводной лодки у побережья Франции. В то же время отрицали, что это произошло из-за технической неисправности.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистское росСМИ "РИА Новости".

Как россияне объяснили всплытие субмарины в водах НАТО?

В Черноморском флоте России признали, что подводная лодка Б-261 "Новороссийск" всплыла у французского побережья. В то же время там отвергли предположение, что это произошло из-за технических проблем.

Напомним, ранее военные говорили, что судно могло иметь повреждения из-за утечки дизельного топлива.

Как передает пропагандистское СМИ, экипаж осуществляет плановый межфлотский переход. Это происходит после завершения задач в составе постоянного оперативного соединения Военно-морских сил России в Средиземном море.

Какие именно задачи выполняли военные, не уточнили. Однако отметили, что согласно международным правилам судоходства, прохождение подводных лодок через проливные зоны Ла-Манша происходит только в надводном положении.

Что предшествовало и какая реакция НАТО?