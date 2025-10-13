Российская субмарина всплыла в водах Франции: как в Москве объяснили ситуацию
- Подводная лодка Б-261 "Новороссийск" всплыла у французского побережья, что подтвердили в Черноморском флоте России.
- Россия объяснила, что это был плановый переход, а не техническая неисправность.
В России подтвердили всплытие подводной лодки у побережья Франции. В то же время отрицали, что это произошло из-за технической неисправности.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистское росСМИ "РИА Новости".
Как россияне объяснили всплытие субмарины в водах НАТО?
В Черноморском флоте России признали, что подводная лодка Б-261 "Новороссийск" всплыла у французского побережья. В то же время там отвергли предположение, что это произошло из-за технических проблем.
Напомним, ранее военные говорили, что судно могло иметь повреждения из-за утечки дизельного топлива.
Как передает пропагандистское СМИ, экипаж осуществляет плановый межфлотский переход. Это происходит после завершения задач в составе постоянного оперативного соединения Военно-морских сил России в Средиземном море.
Какие именно задачи выполняли военные, не уточнили. Однако отметили, что согласно международным правилам судоходства, прохождение подводных лодок через проливные зоны Ла-Манша происходит только в надводном положении.
Что предшествовало и какая реакция НАТО?
- ВМС Франции зафиксировали российскую подводную лодку B-261 "Новороссийск" вблизи побережья Бретани.
- Морское командование НАТО подтвердило пребывание субмарины в водах Альянса.
- Кроме того, в заявлении НАТО отметило, что готово защищать союзников, постоянно наблюдая и контролируя ситуацию.