ВСУ опровергли российские заявления о захвате населенного пункта на Харьковщине

Кремль объявил о якобы захвате села Гранов в Харьковской области. Впрочем, эти заявления не соответствуют действительности

Об этом 14-й армейский корпус сообщил в собственных соцсетях.

Что произошло в селе Гранов?

Украинские военные объяснили, что сообщения россиян о якобы захвате оккупантами села Гранов Дергачевской громады, что на Харьковщине и "уничтожение" подразделений 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ является выдумкой врага. В 14-м армейском корпусе заявили, что российские манипуляции – это "слабые попытки информационных акций", пытавшихся распространить очередную порцию лжи.

Также военные заявили, что подразделения Сил обороны Украины удерживают определенные рубежи обороны, эффективно сдерживают наступательные действия противника и наносят ему значительные потери как личного состава, так и техники.

Все заявления оккупационных пабликов об "обстрелах собственных подразделений", "успешные штурмы" и "ближние бои" являются вымышленными элементами информационной кампании, которая имеет целью скрыть собственные провалы, деморализовать украинское общество и создать очередную "победу в кредит",

– заявили в 14-м армейском корпусе

Сейчас село Гранов находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Силы обороны отметили, что необходимо получать информацию через официальные источники. Также не стоит потреблять и распространять вражеские фейки.

Успехи ВСУ на фронте

Во вторник, 26 мая, 14-й армейский корпус опроверг заявления российских пропагандистов о якобы захвате села Рясное в Сумской области. Силы обороны заверили, что ситуация под контролем, несмотря на российские заявления.

Накануне, 25 мая, военные Воздушных сил нанесли удар крылатыми ракетами Storm Shadow по ключевому пункту управления и системе связи противника на временно оккупированной территории Луганской области. В результате был уничтожен ключевой объект вражеской инфраструктуры.

Украина объявила о запуске новой программы "Логистический локдаун", направленной на масштабирование ударов по российской военной логистике в глубине фронта. Речь идет о системном усилении middle strike-возможностей Вооруженных сил Украины. На первый этап программы уже предусмотрено 5 миллиардов гривен для закупки современных средств поражения. Об этом сообщает Министр обороны Украины Михаил Федоров.