Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова начальника ГУР Кирилла Буданова в интервью Укринформ.

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Где российская пропаганда имела успех и повлияла на мнение украинцев

Кирилл Буданов подчеркнул, что в противодействии российской пропаганде с украинской стороны есть определенные проигрыши, но есть и достижения.

Одной из информационных кампаний, где оккупанты все же имели успех, по словам Буданова, есть массированная программа дезинформации, которую россияне развернули по противодействию мобилизации в Украине.

Давайте признаем: программа работает серьезно и имеет влияние на сознание нашего населения. Вы посмотрите, на самом деле один– два каких-то резких случая происходят где-то в неделю примерно. Но когда ты смотришь Интернет, создается впечатление, что это каждый день штук по сто минимум происходит,

– объяснил глава ГУР.

Он подчеркнул, что это и есть пример профессиональной специальной информационной операции по влиянию на сознание.

Кроме того, Буданов заметил, что Россия действительно пытается расшатать политическую ситуацию внутри Украины. Как объяснил генерал, на это влияет много факторов, но методическая работа в этом направлении началась осенью 2023 года, именно, чтобы посеять недоверие к власти.