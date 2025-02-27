Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова начальника ГУР Кирила Буданова в інтерв'ю Укрінформу.

До теми Перемир'я і мир – різні речі, – Буданов пояснив, що Україна може досягти у переговорах з Росією

Де російська пропаганда мала успіх та вплинула на думку українців

Кирило Буданов наголосив, що в протидії російській пропаганді з українського боку є певні програші, але є і здобутки.

Однією з інформаційних кампаній, де окупанти все ж мали успіх, за словами Буданова, є масована програма дезінформації, яку росіяни розгорнули щодо протидії мобілізації в Україні.

Визнаймо: програма працює серйозно і має вплив на свідомість нашого населення. Ви подивіться, насправді один – два якісь різкі випадки відбуваються десь на тиждень приблизно. Але коли ти дивишся Інтернет, створюється враження, що це кожного дня штук по сто мінімум відбувається,

– пояснив глава ГУР.

Він наголосив, що це і є приклад професійної спеціальної інформаційної операції щодо впливу на свідомість.

Окрім того, Буданов зауважив, що Росія дійсно намагається розхитати політичну ситуацію всередині України. Як пояснив генерал, на це впливає багато факторів, але методична робота у цьому напрямку почалася восени 2023 року, саме, щоб посіяти недовіру до влади.