Об этом пропагандистский "эксперт" заявил, когда в студии обсуждали отставку министра обороны Украины Алексея Резникова, информирует 24 Канал.

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"Гость" Скабеевой начал фантазировать, что якобы отставка Резникова свидетельствует о том, что "Запад стремится изменить военную политику Украины".

"В чем это выражается – ставится Умаров (Рустем Умеров – 24 Канал). Можно предположить, гипотетически, что, поскольку он крымский татарин, тогда он будет более активно реализовывать концепцию сосредоточения сил на ударе по Крыму", – сказал пропагандист.

Следует отметить, что российским пропагандистам стоило хотя бы подготовиться и выучить фамилии украинских политиков.

Что фантазируют в своем эфире об отставке Алексея Резникова российские пропагандисты: смотрите видео

Фантазии об "устранении" Владимира Зеленского

Впоследствии российский "эксперт" начал фантазировать о якобы "устранении" президента Украины. Так фантазия "гостя" Скабеевой пошла в "разгул" и он начал плести чушь.

Вторым важным фактором является то, что, похоже, готовится все-таки "устранение" Зеленского. Начинают "выбивать" из-под него опоры. Третий фактор – Резников конечно должен готовиться к тому, что нужно "бежать с тонущего корабля". Ведь корабль в лице администрации Зеленского тоже готовится "уйти ко дну",

– нафантазировал пропагандист.

Вдруг отозвалась Ольга Скабеева. Рупорша Кремля сморщила брови и злобно заявила, что президента Украины никто "устранять" в ближайшее время не планирует.

"Мы, конечно, можем до бесконечности надеяться, что Запад принял решение "устранить" Зеленского. Однако вряд ли это так. Зеленский в ближайшее время отправляется в США", – сказала российская пропагандистка.

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