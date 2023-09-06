Про це пропагандистський "експерт" заявив, коли в студії обговорювали відставку міністра оборони України Олексія Резнікова, інформує 24 Канал.

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"Гість" Скабєєвої почав фантазувати, що нібито відставка Резнікова свідчить про те, що "Захід прагне змінити воєнну політику України".

"У чому це виражається – ставиться Умаров (Рустем Умєров – 24 Канал). Можна припустити, гіпотетично, що, оскільки він кримський татарин, тоді він буде більш активно реалізовувати концепцію зосередження сил на ударі по Криму", – сказав пропагандист.

Варто зазначити, що російським пропагандистам варто було хоча б підготуватися та вивчити прізвища українських політиків.

Що фантазують у своєму ефірі про відставку Олексія Резнікова російські пропагандисти: дивіться відео

Фантазії про "усунення" Володимира Зеленського

Згодом російський "експерт" почав фантазувати про буцімто "усунення" президента України. Так фантазія "гостя" Скабєєвої пішла в "розгул" і він почав плести нісенітниці.

Другим важливим фактором є те, що, схоже, готується все-таки "усунення" Зеленського. Починають "вибивати" з-під нього опори. Третій фактор – Резніков звісно має готуватися до того, що треба "бігти з корабля, який тоне". Адже корабель в обличчі адміністрації Зеленського теж готується "піти на дно",

– нафантазував пропагандист.

Раптом обізвалася Ольга Скабєєва. Рупорша Кремля зморщила брови й злісно заявила, що президента України ніхто "усувати" найближчим часом не планує.

"Ми звісно можемо до нескінченності сподіватися, що Захід ухвалив рішення "усунути" Зеленського. Однак навряд чи це так. Зеленський найближчим часом вирушає до США", – сказала російська пропагандистка.

Російська пропаганда: новини