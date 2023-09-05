Російська так звана "сво" провалилася, а країна-терорист втратила все, чим так пишалися росіяни, й стала вигнанцем у світі, передає 24 Канал. Протягом довгих років кремлівська пропаганда замилювала очі й випалювала свідомість громадянам Росії, однак зараз навіть пропагандистська машина Путіна дала збій.

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Москва нічого не зробила

Зрадник України Олєг Царьов фактично звинуватив диктатора Путіна у тому, що він вбиває росіян в Україні. Кремлівський пропагандист, який не знає, коли почалася Друга світова війна, вирішив пофілософствувати на тему війни в Україні.

Царьов публічно заявив, що з 2013 року події на Донбасі розвивалися за найгіршим сценарієм, а винний ніхто інший як Кремль. Мовляв, варіантів змінити події було безліч, але Путін обрав такий сценарій, щоб росіяни почали воювати з росіянами на території України.

Це далеко не перший випадок, коли вірні слуги Кремля, дозволяють собі зайвого й відкрито критикують путінський режим. Після чергової дронової атаки по Росії, напад істерії стався у Владіміра Соловйова. Він фактично повторив те, що до нього говорили покійний Євгєній Пригожин й ув'язнений терорист Ігор Стрєлков-Гіркін.

Тепер естафету прийняв Царьов. Чоловік бідкається, що за 8 років війни Москва нічого не зробила, а лише вбивала цивільних. А ще зрадника України вкрай обурило те, що росіяни навіть перестали показувати новини з Донбасу.

Ми довели до цієї ситуації,

– такий висновок зроби Царьов.

Здається, Царьову і його колегам дуже захотілося до свого друга терориста Гіркіна. В'язниць на Росії достатньо, тож місця вистачить для всіх, або ж частина "зрадників" Путіна ближче познайомиться з творчістю Кобзона. Хоча, можливо, у такий спосіб Царьов заробляє додаткові бали й авторитет в очах терориста, який зібрався іти на вибори президента у 2024 році.

У чому зрадник України звинувачує диктатора Путіна: дивіться відео

Одіозні заяви пропагандистів Кремля