Про це 24 Каналу зазначив музичний критик, журналіст, російський опозиціонер Артемій Троїцький. Відібрані цитати Путіна в тандемі з фото схожі на якусь внутрішню диверсію проти "пєрвого".
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"Перегорни" Путіна
Тепер кожен росіянин зможе "перегорнути" Путіна та ознайомитися з його "вєлікими" й не дуже цитатами. "Ми "враскорячку" не вміємо стояти, ми твердо стоїмо на ногах і твердо дивимося у майбутнє" – наводимо одну з таких. Надрукована вона на фоні світлини очільника Кремля, де він у кімоно для дзюдо як раз стоїть "враскорячку" і дивиться назад.
Путіна поставили "враскорячку" / Скриншот
"В мене закралася думка, що це диверсія", – іронічно зазначив Троїцький.
Зазначимо, що, ймовірно, "раскорячка" має свої корені з 2009 року. Цією фразою Путін будучи прем'єр-міністром відповів Бараку Обамі на тезу про те, що російський диктатор однією ногою стоїть у минулому, а іншою – у майбутньому.
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Тоталітарна традиція
Подібні календарі та цитати – тоталітарна звичка, яка тягнеться ще за часів Сталіна, зазначив Троїцький. І, ймовірно, матиме велику примусову популярність серед місцевого населення.
Я думаю, цей календар розійдеться мільйонними тиражами не тому, що народ захоче повісити його в "червоний куток" чи туалет. А тому, що його в обов'язковому порядку вішатимуть у кабінетах чиновників, в шкільних класах. Це вважатиметься обов'язковим атрибутом (24 – Канал),
– припустив журналіст.
Політика Владіміра Путіна: останні новини
- 4 вересня російський диктатор зустрівся у Сочі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Основною темою їхніх перемовин була зернова угода. Росія готова "перезапустити" її, але за умови, що будуть виконані умови Кремля.
- Путін може оголосити загальну мобілізацію в Росії, але за однієї умови. Поки російський диктатор тягнутиме до останнього і шукатиме потенційний 200-х серед етнічних меншин та в глибинках.
- Китай зацікавлений у послаблені Росії, а Путін може перетворитися на васала Сі Цзіньпіна. Очільник Кремля уже втрачає статус одного з найбільших гравців світової політики.