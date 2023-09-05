Про це 24 Каналу зазначив музичний критик, журналіст, російський опозиціонер Артемій Троїцький. Відібрані цитати Путіна в тандемі з фото схожі на якусь внутрішню диверсію проти "пєрвого".

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"Перегорни" Путіна

Тепер кожен росіянин зможе "перегорнути" Путіна та ознайомитися з його "вєлікими" й не дуже цитатами. "Ми "враскорячку" не вміємо стояти, ми твердо стоїмо на ногах і твердо дивимося у майбутнє" – наводимо одну з таких. Надрукована вона на фоні світлини очільника Кремля, де він у кімоно для дзюдо як раз стоїть "враскорячку" і дивиться назад.

Путіна поставили "враскорячку" / Скриншот

"В мене закралася думка, що це диверсія", – іронічно зазначив Троїцький.

Зазначимо, що, ймовірно, "раскорячка" має свої корені з 2009 року. Цією фразою Путін будучи прем'єр-міністром відповів Бараку Обамі на тезу про те, що російський диктатор однією ногою стоїть у минулому, а іншою – у майбутньому.

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Тоталітарна традиція

Подібні календарі та цитати – тоталітарна звичка, яка тягнеться ще за часів Сталіна, зазначив Троїцький. І, ймовірно, матиме велику примусову популярність серед місцевого населення.

Я думаю, цей календар розійдеться мільйонними тиражами не тому, що народ захоче повісити його в "червоний куток" чи туалет. А тому, що його в обов'язковому порядку вішатимуть у кабінетах чиновників, в шкільних класах. Це вважатиметься обов'язковим атрибутом (24 – Канал),

– припустив журналіст.

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