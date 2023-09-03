Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. На його думку, поїздка Путіна до Пекіну засвідчує те, що Росія втрачає статус одного з найбільших гравців світової політики.
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Росія у пастці, але Путін терпітиме
Після отримання підозри у воєнному злочині проти українських дітей, Путін різко став "невиїзним" політиком через загрозу арешту. Китай – це одна з країн, якій не вигідно затримувати Путіна, але натомість він починає “віджимати” російські території.
"Один пояс, один шлях" – це глобальний проєкт Китаю, яким він утверджує свій статус топкраїни. Росія ж стане прислугою Пекіна на цьому саміті, який зафіксує випадання Москви з 10 найвпливовіших країн світу.
"Не виключено, що на цьому саміті Путін погодиться передати Китаю Великий Уссурійський острів. Диктатор здасть усе, бо не має іншого вибору, аніж терпіти: розв’язавши у війну проти України, він програв Росію", – переконаний Давидюк.
Натомість Китай може постачати Росії зброю через Північну Корею. Але платою за це будуть території та майбутнє Росії.
Микола Давидюк про стратегічний програш Путіна: дивіться відео
Що відомо про відносини Росії та Китаю
- Протягом останніх 10 років Китай, користуючись зростанням своєї економіки, прагне кинути виклик західноцентричному світу. Для цього він роздає кредити країнам, що розвиваються, в обмін на їхню лояльність до Пекіна та ресурси, які вони мають.
- В такий спосіб саме Китай поступово стає тією країною, яка перебирає на себе роль головного противника США, яка у 20 столітті належала Росії. Кремль не може нічого протиставити Пекіну, адже й до війни був всього лиш "великою бензоколонкою світу".
- Єдиним, на чому трималася російська могутність у світі, була її армія та ядерна зброя. Через поразки в Україні та чималі втрати техніки міф про могутність Кремля розвіявся, а західні санкції поступово "добивають" його економіку.
- Однак, як зазначають оглядачі, Китаю не вигідна повна перемога України над агресором, хоча він і допускає її можливість. Там бачать Росію як країну, що може долучитися до антизахідного блоку. І, враховуючи те, що Москва переорієнтовує свою торгівлю з Європи на Азію, це припущення не виглядає безпідставним.
- Водночас інтерес Китаю полягає і в тому, що в майбутньому він може зважитись на агресію проти Тайваню, який вважається підконтрольною Пекіну територією, але де-факто є окремою від нього державою. І поки триває російсько-українська війна, країни Заходу змушені зосереджувати свою увагу на ній, а не на Китаї.
- Водночас Пекін надає Росії значну підтримку, зокрема – поставляє їй мікросхеми для виготовлення зброї. Показово наприклад те, що в реєстрі спонсорів російської агресії найбільша кількість компаній походить саме з Китаю, серед яких і відомий маркетплейс AliExpress.