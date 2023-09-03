Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. На його думку, поїздка Путіна до Пекіну засвідчує те, що Росія втрачає статус одного з найбільших гравців світової політики.

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Росія у пастці, але Путін терпітиме

Після отримання підозри у воєнному злочині проти українських дітей, Путін різко став "невиїзним" політиком через загрозу арешту. Китай – це одна з країн, якій не вигідно затримувати Путіна, але натомість він починає “віджимати” російські території.

"Один пояс, один шлях" – це глобальний проєкт Китаю, яким він утверджує свій статус топкраїни. Росія ж стане прислугою Пекіна на цьому саміті, який зафіксує випадання Москви з 10 найвпливовіших країн світу.

"Не виключено, що на цьому саміті Путін погодиться передати Китаю Великий Уссурійський острів. Диктатор здасть усе, бо не має іншого вибору, аніж терпіти: розв’язавши у війну проти України, він програв Росію", – переконаний Давидюк.

Натомість Китай може постачати Росії зброю через Північну Корею. Але платою за це будуть території та майбутнє Росії.

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