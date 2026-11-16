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В администрации Путина "Единую Россию" готовят к "победе" в войне, – российские СМИ

Даниил Жоров
У Путина призвала готовиться к победе

"Единую Россию" готовят к "победе" / Getty Images (иллюстративное изображение)

В Подмосковье 13–14 ноября представители администрации Владимира Путина провели семинар для депутатов "Единой России". Политиков призвали дождаться окончания российско-украинской войны.

По мнению чиновников, она должна завершиться победой Москвы. Об этом сообщают российские СМИ.

 
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Что рассказывали депутатам?

В Подмосковье прошли семинары для членов правящей партии, которые длились 13-14 ноября. Ключевой темой выступлений кремлевских чиновников в центре "Сенеж" стала необходимость срочно наладить взаимодействие с участниками боевых действий.

Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко потребовал от соратников пересмотреть подходы к работе и уделить особое внимание ветеранам вторжения. Один из источников издания отметил, что чиновники настаивали на быстрой адаптации властей к возвращению оккупационных войск с фронта в российские регионы.

Говорили, что все должны быть готовы к победе, когда мгновенно из "спецоперации" вернутся участники боевых действий– сообщили в российских СМИ.

При этом представители администрации не предоставили депутатам никаких разъяснений относительно конкретных практических шагов по подготовке или того, что именно в Москве будут считать конечным результатом. Также не сообщили, когда он наступит. Еще одним нераскрытым вопросом осталось то, как в Кремле хотят победить, теряя по 2 тысячи оккупантов в сутки.

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Помимо военных вопросов, российские депутаты и кураторы из администрации Путина обсудили направления развития страны на следующие 5 лет. На закрытой встрече поднимались вопросы предстоящих выборов в Госдуму в 2031 году и президентской кампании 2030 года.

Сергей Кириенко отдельно призвал политиков проявлять скромность и держаться ближе к народу. Чиновник объяснил это тем, что большинство граждан считает депутатов слишком богатыми и далекими от реальных проблем общества.

Напомним, что во время переговоров с Виткоффом и Кушнером Владимир Путин угрожал новым всплеском войны, связанным с возможным вводом иностранного военного контингента в Украину. Военный преступник во время встречи с американскими посланниками заявлял, что появление любых международных сил даже после прекращения боевых действий станет для Москвы поводом немедленно возобновить вооруженную агрессию.

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