"Єдину Росію" готують до "перемоги" / Getty Images (ілюстративне)
У Підмосков'ї 13–14 листопада представники адміністрації Володимира Путіна провели семінар для депутатів "Єдиної Росії". Політиків закликали чекати на закінчення російсько-української війни.
На думку чиновників, вона має завершитись перемогою Москви. Про це повідомляють росЗМІ.
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Що розповідали депутатам?
У Підмосков'ї пройшли семінари для членів владної партії, які тривали 13-14 листопада. Ключовою темою виступів кремлівських чиновників в центрі "Сенеж" стала необхідність терміново налагодити взаємодію з учасниками бойових дій.
Перший заступник керівника адміністрації президента Сергій Кирієнко вимагав від соратників переглянути підходи до роботи та звернути особливу увагу на ветеранів вторгнення. Одне з джерел видання зазначило, що посадовці наполягали на швидкій адаптації влади до повернення окупаційних військ з фронту в російські регіони.
Казали, що всі мають бути готовими до перемоги, коли миттєво зі "спецоперації" повернуться учасники бойових дій
При цьому представники адміністрації не надали депутатам жодних роз'яснень щодо конкретних практичних кроків для підготовки або того, що саме в Москві вважатимуть фінальним результатом. Також не розповіли, коли він буде. Ще одним нерозкритим питанням лишилось те, як у Кремлі хочуть перемогти, втрачаючи по 2 тисячі окупантів на добу.
Окрім воєнних питань, російські депутати та куратори з адміністрації Путіна обговорили напрямок розвитку країни на наступні 5 років. На закритій зустрічі порушували питання майбутніх виборів до Держдуми у 2031 році та президентської кампанії 2030 року.
Сергій Кирієнко окремо закликав політиків демонструвати скромність і триматися ближче до народу. Чиновник пояснив це тим, що більшість громадян вважає депутатів надто заможними та далекими від реальних проблем суспільства.
Нагадаємо, що під час переговорів з Віткоффом та Кушнером Володимир Путін погрожував новим спалахом війни через імовірне введення іноземного військового контингенту в Україну. Воєнний злочинець під час зустрічі з американськими посланцями заявляв, що поява будь-яких міжнародних сил навіть після зупинки боїв стане для Москви приводом негайно відновити збройну агресію.
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