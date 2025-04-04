Сейчас идет уже третья волна, которая начинается постепенно. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил 24 Каналу, что ключевая информационная кампания врага – это убеждать Запад, вбрасывать фейки, что украинцы якобы являются "террористами".

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"Задача россиян – внутри этих стран максимально подсвечивать, запускать эти истории в медиа для того, чтобы росла неприязнь к украинцам в странах Европы. Потому что это должно повлиять на их желание помогать Украине", – сказал он.

Информационные кампании России

Андрей Коваленко рассказал, что также есть отдельная кампания, которой занимается служба внешней разведки России. Говорится о дискредитации Украины как субъекта. Это навязывание историй о якобы этнических румынских, польских землях и так далее, чтобы сформировать представление об Украине как об искусственно созданном государстве.

Это очень старая их кампания. Не знаю, почему они в нее верят, поскольку она не срабатывала особо. Но это идет в комплексе. Россия поддержит евроскептиков и отдельных правых политиков в Европе с целью сегментировать Евросоюз, часть стран перетянуть под зону своего влияния. Они думают, что если им это удастся, то потом эти политики подхватят эту тему в этих странах, начнут говорить о территории Украины,

– пояснил он.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО, это угроза, но не столько информационная, столько внутриполитическая в государствах, где работает Россия, поддерживает политиков, которых хочет видеть через 5 лет у власти. В частности, в странах, которые окружают Украину, а также в Чехии, Германии, Италии.