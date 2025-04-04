Зараз триває вже третя хвиля, яка починається поступово. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зауважив 24 Каналу, що ключова інформаційна кампанія ворога – це переконувати Захід, вкидати фейки, що українці нібито є "терористами".

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"Завдання росіян – всередині цих країн максимально підсвічувати, запускати ці історії у медіа для того, щоб зростала неприязнь до українців у країнах Європи. Бо це має вплинути на їхнє бажання допомагати Україні", – сказав він.

Інформаційні кампанії Росії

Андрій Коваленко розповів, що також є окрема кампанія, якою займається служба зовнішньої розвідки Росії. Мовиться про дискредитацію України як суб'єкта. Це нав'язування історій про нібито етнічні румунські, польські землі і так далі, щоб сформувати уявлення про Україну як про штучно створену державу.

Це дуже стара їхня кампанія. Не знаю, чому вони в неї вірять, оскільки вона не спрацьовувала особливо. Але це йде в комплексі. Росія підтримає євроскептиків та окремих правих політиків у Європі з метою сегментувати Євросоюз, частину країн перетягнути під зону свого впливу. Вони думають, що якщо їм це вдасться, то потім ці політики підхоплять цю тему у цих країнах, почнуть говорити про територію України,

– пояснив він.

За словами керівника Центру протидії дезінформації РНБО, це загроза, але не стільки інформаційна, стільки внутрішньополітична у державах, де працює Росія, підтримує політиків, яких хоче бачити через 5 років при владі. Зокрема, у країнах, які оточують Україну, а також у Чехії, Німеччині, Італії.