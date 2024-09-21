"Концлагеря и войска НАТО": что рассказывает российская пропаганда о Курщине

Российская пропаганда всегда разгоняла лживые тезисы, однако события на Курщине довели ее до пика своих возможностей. Количество фейков по Курской области просто поражает.

Так, директор Департамента информации и прессы МИД России Мария Захарова заявила, что есть "прямые доказательства" того, что в Курской области Украина, якобы, "строит концлагеря", а украинские военные, мол, издеваются над местным населением. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что пропаганду даже поддерживают и сами военные страны-агрессора.

Что рассказывает российская пропаганда о Курщине

Кроме сообщений, что Украина, якобы, "строит концлагеря", российские пропагандисты кричат, что российской армии на Курщине нужно уничтожить абсолютно все: от сел до лесов, ведь "только так" можно изгнать врага с территории.

По словам российского оппозиционного журналиста, как раз таки настоящие издевательства – это просмотр российского телевидения. Однако российские пропагандисты продолжают "преданно рассказывать правду", чтобы россияне знали, что их ожидает.

Если говорить в целом о количестве фейков, которые российская пропаганда распространяет по Курской области, можно твердо сказать, что дело "мальчика в трусиках, которого распяли" живет дальше. Настолько много сейчас есть лжи,

– отметил Яковенко.

Российский оппозиционный журналист заметил, что российская пропаганда всегда была известна своей ложью, но сейчас происходит настоящая эпидемия и ее пик.

Эту "болезнь" подцепили и российские военные. Один из них дал комментарий российскому каналу, где сказал, что, мол, на Курщине "воюют войска НАТО, а именно американцы и поляки". Однако в плен они не берут, а сразу убивают. В плен же берут украинские войска".

"Это как в том анекдоте про войну, где дед рассказывает, что его расстреляли. Ну, вероятно, что "всех их убили войска НАТО, а потом зашли украинцы и живых взяли в плен". Это потрясающе. Подобных материалов много", – подчеркнул Яковенко.

Интересно! ТРО Медиа отправились в село Казачья Локня для проверки утверждений российской пропаганды об издевательствах над местными. Жители Курщины считают обвинения абсурдными, отмечают, что никто из украинских военных их не оскорбляет, а наоборот, дают консервы и вещи первой необходимости.