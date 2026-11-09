"Унитазы были на месте": ирландский журналист разоблачил очередную ложь Путина о "захваченных" деревнях

Во время поездки по прифронтовым территориям Украины иностранный журналист воочию убедился в тотальной лжи кремлевского диктатора о реальной ситуации на фронте. Находясь в населенных пунктах вместе с бойцами ВСУ и местными властями, журналист неожиданно узнавал из заявлений врага, что эти города и села якобы уже давно находятся под российским контролем.

Об этом 24 Каналу рассказал ирландский журналист и режиссер-документалист Кейлин Робертсон, отметив, что так враг пытается создать иллюзию успехов на поле боя. По его словам, ему удалось зафиксировать масштабную ложь о продвижении оккупантов сразу в нескольких регионах Украины.

Какую фейковую "победу" враг приписывал себе в Запорожье и в Святогорске

Робертсон отметил, что впервые обнаружил этот обман во время поездки в Запорожскую область. Тогда он вместе с военными находился примерно в 6 километрах от вражеских позиций вблизи осушенного Каховского водохранилища.

Я сижу с военными, читаю новости, и в этот момент Путин заявляет, что они захватили село, в котором я нахожусь. Я ничего не мог понять, оглядываюсь и спрашиваю, видели ли здесь россиян, потому что я – нет. А военные объясняют, что россияне так поступают, чтобы выдать это за победу и создать впечатление, будто они продвинулись дальше, чем на самом деле. Это очень странно,

– вспомнил документалист.

Впоследствии аналогичная ситуация повторилась во время поездки на восток Украины. Журналист беседовал с мэром Святогорска, когда в новостях появились очередные заявления диктатора о якобы захвате этого города.

Поэтому я начал искать российских солдат, которые якобы должны были быть повсюду. Заглядывал в мусорные баки, в туалеты. Все сиденья на унитазах были на месте, значит, россияне туда не заходили. Я расспрашивал местных. Россияне лгут, это их тактика. И так было на протяжении всей поездки,

– подчеркнул Робертсон.

По словам журналиста, подобные случаи происходили даже в Харьковской области, где команда посещала города, о захвате которых оккупанты недавно сообщали. Он начал фиксировать эти факты, ведь такая дезинформация несет серьезные политические и гуманитарные угрозы.

Робертсон о пропаганде Кремля: смотрите видео