Это ИПСО, – авиаэксперт объяснил, почему россиянам выгодны фейки об американцах на F-16 в Украине

В одном из французских изданий появилась информация, что Украина, вероятно, сформировала отдельную эскадрилью F-16, в которую могли войти ветераны из США и других стран. Однако в Воздушных силах впоследствии опровергли это. Такие сообщения способствуют российской пропаганде.

Авиаэксперт, офицер ВС в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что такая статья направлена на то, чтобы обесценить украинских пилотов. Все потому, что в последнее время наши Воздушные силы показывают свои способности по перехвату вражеских воздушных целей.

Почему России выгодно ИПСО об иностранцах за штурвалом F-16?

Эффективная работа украинских пилотов значительно препятствует противнику совершенствовать свои атаки по нашим городам.

Вспомним, последний массированный обстрел – все средства воздушного нападения, в частности крылатые ракеты были перехвачены. Кроме того, вновь возобновились удары гиперзвуковыми ракетами, по нашим аэродромам,

– сказал Анатолий Храпчинский.

То есть россияне бьют по тем местам дислокации, где могут быть F-16 и другие средства защиты воздушного пространства.

Важно! В Воздушных силах ВСУ опровергли публикацию французского издания о якобы участии иностранных пилотов в боевых вылетах на F-16 в Украине. По словам начальника управления коммуникаций ВС ВСУ Юрия Игната, в небе работают исключительно украинские летчики, а информация о "секретной эскадрилье" является фейком.

Авиаэксперт отметил, что оккупантам сложно объяснить, что украинцы могут настолько эффективно противодействовать вражеским ударам.

Им легче поверить, что это могут быть американцы, НАТО, какие-то британцы, нидерландцы, но не украинцы. Именно поэтому, по моему мнению, был сделан такой вброс через французское СМИ, которое довольно часто было замечено в распространении российских нарративов,

– отметил он.

Храпчинский добавил, что украинские пилоты ведут коммуникацию, например, с европейскими инструкторами, которые их учили летать на F-16. Однако опыт, который наши пилоты получили во время выполнения боевых задач на территории Украины, иногда уже значительно превышает те навыки, которые имеют иностранные инструкторы.

F-16 для Украины: как улучшается их эффективность?