19 февраля, 18:29
Это ИПСО, – авиаэксперт объяснил, почему россиянам выгодны фейки об американцах на F-16 в Украине

Дзвенислава Андрусив
Основные тезисы
  • Фейки об иностранцах за штурвалом F-16 в Украине способствуют российской пропаганде, пытаясь обесценить украинских пилотов.
  • Украинские пилоты эффективно противодействуют вражеским ударам, что вызывает у россиян желание распространять дезинформацию об участии иностранцев.

В одном из французских изданий появилась информация, что Украина, вероятно, сформировала отдельную эскадрилью F-16, в которую могли войти ветераны из США и других стран. Однако в Воздушных силах впоследствии опровергли это. Такие сообщения способствуют российской пропаганде.

Авиаэксперт, офицер ВС в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что такая статья направлена на то, чтобы обесценить украинских пилотов. Все потому, что в последнее время наши Воздушные силы показывают свои способности по перехвату вражеских воздушных целей.

Почему России выгодно ИПСО об иностранцах за штурвалом F-16?

Эффективная работа украинских пилотов значительно препятствует противнику совершенствовать свои атаки по нашим городам.

Вспомним, последний массированный обстрел – все средства воздушного нападения, в частности крылатые ракеты были перехвачены. Кроме того, вновь возобновились удары гиперзвуковыми ракетами, по нашим аэродромам, 
– сказал Анатолий Храпчинский.

То есть россияне бьют по тем местам дислокации, где могут быть F-16 и другие средства защиты воздушного пространства.

Важно! В Воздушных силах ВСУ опровергли публикацию французского издания о якобы участии иностранных пилотов в боевых вылетах на F-16 в Украине. По словам начальника управления коммуникаций ВС ВСУ Юрия Игната, в небе работают исключительно украинские летчики, а информация о "секретной эскадрилье" является фейком.

Авиаэксперт отметил, что оккупантам сложно объяснить, что украинцы могут настолько эффективно противодействовать вражеским ударам.

Им легче поверить, что это могут быть американцы, НАТО, какие-то британцы, нидерландцы, но не украинцы. Именно поэтому, по моему мнению, был сделан такой вброс через французское СМИ, которое довольно часто было замечено в распространении российских нарративов, 
– отметил он.

Храпчинский добавил, что украинские пилоты ведут коммуникацию, например, с европейскими инструкторами, которые их учили летать на F-16. Однако опыт, который наши пилоты получили во время выполнения боевых задач на территории Украины, иногда уже значительно превышает те навыки, которые имеют иностранные инструкторы.

F-16 для Украины: как улучшается их эффективность?

  • Украина, вероятно, получила для F-16 управляемые ракеты APKWS II, которые позволяют значительно дешевле уничтожать "Шахеды" – примерно за 30 тысяч долларов за пуск. Также Воздушные силы могут применять контейнер целеуказания AN/AAQ-33 Sniper, который обеспечивает подсветку цели лазером.

  • США заключили контракт на более 200 миллионов долларов для обслуживания украинских F-16 до 2029 года, что позволит использовать самолеты с полноценным оснащением. Как пояснил военный эксперт Роман Свитан, сам истребитель – это лишь платформа, а ключевое значение имеет его доукомплектование и техническая поддержка, которая является дорогой. Обслуживание будут осуществлять в Европе за финансирование Пентагона.

  • В сети распространили видео, на котором украинский F-16 уничтожает российский "Шахед". Воздушные силы ВСУ подтвердили это. На кадрах видно, как дрон летит на малой высоте, после чего взрывается – истребитель поразил его из бортовой пушки M61A1 Vulcan. В ВС отметили, что перехват на такой близкой дистанции является рискованным и требует высокого мастерства пилота.