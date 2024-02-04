Хоть как-то развеять эту тотальную пропаганду в головах россиян сможет только распад России. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.
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"Это не лечится в составе империи"
Игорь Яковенко отметил, что когда во время уличных опросов у россиян спрашивают о целях на 2024 год, они отвечают: "Главное, чтобы не было войны". Это несмотря на то, что Россия еще в 2022 году начала полномасштабное вторжение в Украину и постоянно убивает украинцев.
У них спрашивают: "Чего вы хотите? Какая главная цель и надежда на 2024 год?". Человек, глядя в камеру, говорит: "Главное, чтобы не было войны". Что в головах у людей? Непонятно. То есть действительно люди подвергаются этой массированной "обработке",
– подчеркнул он.
Не только на российском телевидении разгоняется тотальная пропаганда, но и в интернете. Российское население верит в наиболее бессмысленные фейки. Чтобы это начало меняться, есть только один вариант – распад России.
"Распад России – это не "сахар". Скорее всего, без крови не обойдется. Но это гораздо меньшая кровь и проблема, чем сохранение российской империи. Это не лечится в составе империи", – добавил оппозиционер.
Российская пропаганда: последние новости
- 2 февраля ГУР сообщило о расстреле майора Стегачева Олега Сергеевича в Энгельсе Саратовской области, который причастен к атакам по Украине. Он получил огнестрельные ранения. Уточняется информация, удалось ли ему выжить. В то же время вражеская пропаганда начала разгонять свои версии событий.
- Российские пропагандисты заявили, что 38-летний Олег Стегачев якобы ушел в отставку еще до широкомасштабного вторжения России в Украину. Якобы они вместе со своим товарищем 2 февраля примерно в 20:00 "услышали три хлопка, похожих на выстрелы", а затем "позвонили в полицию и рассказали о странных звуках". После этого якобы на вызов приехали правоохранители и просто нашли три гильзы от травматического оружия и металлическую колбу-наконечник.
- Кроме того, россияне вбросили еще одну версию. Согласно ей, Стегачев якобы получил "несерьезное" ранение в результате "бытового конфликта", после которого его госпитализировали.
- Оккупанты от имени Украины "направили" странное обращение в МИД Германии. Посол Украины в Германии Алексей Макеев разоблачил очередной маразм российской пропаганды. Он опубликовал фото так называемого "документа". Там говорится, что якобы Украина просит Германию предоставить сведения даже не об украинцах, а вообще обо всех совершеннолетних мужчинах, которые участвуют в каких-то митингах.