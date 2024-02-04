Хоч якось розвіяти цю тотальну пропаганду у головах росіян зможе тільки розпад Росії. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.
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"Це не лікується у складі імперії"
Ігор Яковенко зазначив, що коли під час вуличних опитувань у росіян запитують про цілі на 2024 рік, вони відповідають: "Головне, щоб не було війни". Це попри те, що Росія ще у 2022 році розпочала повномасштабне вторгнення в Україну та постійно вбиває українців.
У них питають: "Чого ви хочете? Яка головна ціль та надія на 2024 рік?". Людина, дивлячись у камеру, каже: "Головне, щоб не було війни". Що в головах у людей? Незрозуміло. Тобто дійсно люди піддаються цій масованій "обробці",
– підкреслив він.
Не тільки на російському телебаченні розганяється тотальна пропаганда, але й в інтернеті. Російське населення вірить у найбільш безглузді фейки. Щоб це почало змінюватись, є лише один варіант – розпад Росії.
"Розпад Росії – це не "цукор". Найімовірніше, без крові не обійдеться. Але це набагато менша кров та проблема, ніж збереження російської імперії. Це не лікується у складі імперії", – додав опозиціонер.
Російська пропаганда: останні новини
- 2 лютого ГУР повідомило про розстріл майора Стегачова Олега Сергійовича в Енгельсі Саратовської області, який причетний до атак по Україні. Він зазнав вогнепальних поранень. Уточнюється інформація, чи вдалося йому вижити. Натомість ворожа пропаганда почала розганяти свої версії подій.
- Російські пропагандисти заявили, що 38-річний Олег Стегачов нібито пішов у відставку ще до широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Нібито вони разом зі своїм товаришем 2 лютого приблизно о 20:00 "почули три хлопки, схожих на постріли", а потім "подзвонили у поліцію та розповіли про дивні звуки". Після цього нібито на виклик приїхали правоохоронці та просто знайшли три гільзи від травматичної зброї та металеву колбу-накінечник.
- Крім того, росіяни вкинули ще одну версію. Згідно з нею, Стегачов нібито зазнав "несерйозного" поранення внаслідок "побутового конфлікту", після якого його ушпиталили.
- Окупанти від імені України "направили" дивне звернення до МЗС Німеччини. Посол України у Німеччині Олексій Макеєв викрив черговий маразм російської пропаганди. Він опублікував фото так званого "документа". Там мовиться, що нібито Україна просить Німеччину надати відомості навіть не про українців, а взагалі про всіх повнолітніх чоловіків, які беруть участь у якихось мітингах.