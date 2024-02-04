Хоч якось розвіяти цю тотальну пропаганду у головах росіян зможе тільки розпад Росії. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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"Це не лікується у складі імперії"

Ігор Яковенко зазначив, що коли під час вуличних опитувань у росіян запитують про цілі на 2024 рік, вони відповідають: "Головне, щоб не було війни". Це попри те, що Росія ще у 2022 році розпочала повномасштабне вторгнення в Україну та постійно вбиває українців.

У них питають: "Чого ви хочете? Яка головна ціль та надія на 2024 рік?". Людина, дивлячись у камеру, каже: "Головне, щоб не було війни". Що в головах у людей? Незрозуміло. Тобто дійсно люди піддаються цій масованій "обробці",

– підкреслив він.

Не тільки на російському телебаченні розганяється тотальна пропаганда, але й в інтернеті. Російське населення вірить у найбільш безглузді фейки. Щоб це почало змінюватись, є лише один варіант – розпад Росії.

"Розпад Росії – це не "цукор". Найімовірніше, без крові не обійдеться. Але це набагато менша кров та проблема, ніж збереження російської імперії. Це не лікується у складі імперії", – додав опозиціонер.

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