Как оказалось, перечисленных пунктов собралось много, об этом пишет 24 Канал. Кроме этого, полковник в отставке заявил "настоящую" проблему, из-за которой страна-агрессор не захватила Харьков.

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Российский полковник раскрыл провал Путина в войне

Российского полковника в отставке спросили, какие проблемы армии России показала "СВО". Тогда он начал перечислять все пунктыпроблемы со связью, беспилотниками, российской военной разведкой, транспортом, контрбатарейной борьбой. Вспомнил он также и неудачные высадки десанта, снаряжение и артиллерию.

Кроме этого, журналист и полковник начали искать проблемы, почему же российским войскам не удалось захватить Харьков. Полковник заявил, что оккупанты даже не читали боевой устав.

Могли бы и Харьков "убрать", но спецсилы туда зашли, а войска его не поддержали,

– неутешительно сказал российский полковник.

Россияне думали, что украинцы будут их встречать "с цветами и песнями", однако с грустью добавили, что это не оправдалось.