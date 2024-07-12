Як виявилось, перелічених пунктів назбиралось багато, про це пише 24 Канал. Крім цього, полковник у відставці заявив "справжню" проблему, через яку країна-агресорка не захопила Харків.

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Російський полковник розкрив провал Путіна у війні

Російського полковника у відставці спитали, які проблеми армії Росії показала "СВО". Тоді він почав перелічувати всі пункти: проблеми зі зв'язком, безпілотниками, російською військовою розвідкою, транспортом, контрбатарейною боротьбою. Згадав він також і невдалі висадки десанту, спорядження та артилерію.

Крім цього, журналіст та полковник почали шукати проблеми, чому ж російським військам не вдалось захопити Харків. Полковник заявив, що окупанти навіть не читали бойовий статут.

Могли б і Харків "прибрати", але спецсили туди зайшли, а війська його не підтримали,

– невтішно сказав російський полковник.

Росіяни думали, що українці будуть їх зустрічати "з квітами та піснями", однак із сумом додали, що це не виправдалось.