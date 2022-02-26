Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президент Михаил Подоляк. По его словам, если оккупанты даже создадут сотни фейковых аккаунтов с одинаково лживыми сообщениями – реальная жизнь и слова Зеленского звучат четко, конкретно и показывают, что есть на самом деле.

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Россия активно распространяет фейки

"Российская пропаганда создает гораздо больше фейков, чем у них есть хоть какие-то реальные успехи", – отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что у украинцев есть только одна цель – защищать свой дом, семью, детей, землю. Поэтому они будут биться до последнего.