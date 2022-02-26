Об этом сообщило издание в своем телеграмм-канале. Оно отмечает, что эти сообщения массово поступают украинцам. Фейковый аккаунт выглядит почти, как официальный, кроме отсутствия пробела перед знаком слэш (/).

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В ложных сообщениях говорится о капитуляции и сборке оружия.

Мы складываем оружие! Передайте всем! Это тяжелое, но коллективное решение. Мы делегируем переговорщика, генерала Жордочкина. Мы прекращаем сопротивление,

– сообщили в фейковых сообщениях.



Фейковое сообщение в Телеграмме / Фото Бабель

Также этот фейк лично опроверг и Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

Зеленский опроверг фейк о капитуляции: смотреть видео