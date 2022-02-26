Про це повідомило видання у своєму Телеграм-каналі. Воно зазначає, що ці повідомлення масово надходять українцям. Фейковий акаунт виглядає майже, як офіційний, крім відсутності пробілу перед знаком слеш (/).
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У неправдивих повідомленнях йдеться про капітуляцію та складання зброї.
Ми складаємо зброю! Передайте всім! Це важке, але колективне рішення. Ми делегуємо перемовника, генерала Жордочкіна. Ми припиняємо супротив,
– повідомили у фейкових повідомленнях.
Фейкове повідомлення у Телеграм / Фото Бабаель
Також цей фейк особисто спростував і Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.
Зеленський спростував фейк про капітуляцію: дивитись відео
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