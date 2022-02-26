Радник керівника Офісу Президент Михайло Подоляк заявив, що російські ЗМІ на третій день запеклих боїв по всій території України вважають, що Путін з генштабом проводять локальну операцію в Донецькій та Луганській області.

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"Вони у себе в країні дійсно вважають, що воюють на маленькому клаптику української землі. Вони не знають, що їхні, скажімо, діти (роблять – 24 канал)", – зазначив Михайло Подоляк.

Він наголосив, що окупантів ми маємо називати конкретно вбивці мирного населення України, це навіть не солдати збройних сил Росії.

Росіяни не просто хочуть захопити адмінбудівлі у Києві, а жадають знищити українське військове і політичне керівництво країни. Радник глави Офісу Президента наголосив, що хоч атаки Росії йдуть і зі всіх напрямків – ситуація контрольована по всій Україні.

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