Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что российские СМИ на третий день упорных боев по всей территории Украины считают, что Путин с генштабом проводят локальную операцию в Донецкой и Луганской области.

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"Они у себя в стране действительно считают, что воюют на маленьком клочке украинской земли. Они не знают, что их, скажем, дети (делают – 24 канал"), – отметил Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что оккупантов мы должны называть конкретно убийцы мирного населения Украины, это даже не солдаты вооруженных сил России.

Россияне не просто хотят захватить админздания в Киеве, а желают уничтожить украинское военное и политическое руководство страны. Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что хотя атаки России идут и по всем направлениям – ситуация контролируемая по всей Украине.

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