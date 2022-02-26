Про це повідомив радник керівника Офісу Президент Михайло Подоляк. За його словами, якщо окупанти навіть створять сотні фейкових акаунтів з однаково брехливими повідомленнями – реальне життя й слова Зеленського звучать чітко, конкретно й показують, що є насправді.

До теми Українцям надсилають повідомлення з фейкового акаунту Володимира Зеленського

Росія активно поширює фейки

"Російська пропаганда створює набагато більше фейків, ніж у них є хоча б якісь реальні успіхи", – зазначив Подоляк.

Він підкреслив, що в українців є тільки одна мета – захищати свій дім, сім'ї, дітей, землю. Саме тому вони битимуться до останнього.