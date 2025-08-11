А также военных обменов и важных государственных дат. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ЦПД.

Смотрите также Россия планирует использовать пленных защитников "Азовстали" для кампании против Украины, – ЦПД

Какие фейки и манипуляции готовит российская пропаганда?

По данным ЦПИ, во второй половине августа Россия будет манипулировать переговорным процессом и ролью Украины в переговорах. Перед и после запланированной встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске пропагандисты активизируют кампании по дискредитации Украины как субъекта переговоров.

Главные месседжи этой кампании – выдумки о якобы нежелании Киева достичь мира, блокирование процесса, выдвижение нереалистичных требований, а также подчеркивание зависимости Украины от России и США в решении ее судьбы.

На этот раз в Кремле особенно будут настаивать на идее, что только Москва и Вашингтон имеют контроль над европейской безопасностью, а Европа якобы не способна действовать самостоятельно. Такая кампания является попыткой разрушить международную солидарность и посеять раскол между Киевом, Вашингтоном и Евросоюзом.

Кроме этого, россияне будут дезинформировать общественность об обменах пленными. На фоне паузы в реальных обменах они запустят фейки об "избирательном подходе Украины" к освобождению военнопленных, якобы отказ забирать своих и "непрозрачность переговоров".

Также будут распространяться обращения и манипулятивные интервью, направленные на вызов эмоционального резонанса среди семей пленных и давление на украинскую власть.

В августе стоит ожидать и информационной угрозы со стороны Беларуси. На фоне подготовки к стратегическим учениям "Запад-2025" Москва и Минск готовят информационные вбросы о якобы наращивании сил у границ Украины и угрозе нового вторжения с севера.

Несмотря на отсутствие реальных изменений на границе, такие вбросы должны создать атмосферу страха и неуверенности среди украинского населения.

Кроме того, российские пропагандисты планируют активно дискредитировать украинскую государственность, национальные символы и право на независимость.

Среди инструментов – псевдоисторические нарративы об "искусственности" Украины, "распад единого народа" и "отсутствие настоящей государственной традиции". Также ожидается распространение слухов о "ракетных ударах" и терактах, чтобы посеять панику среди граждан.

Информационные операции россияне запланировали и ко Дню памяти защитников Украины. Используя трагические события 2014 года, в частности Иловайск, кремлевские пропагандисты попытаются деморализовать украинское общество, переложив ответственность за потери на украинское командование, замалчивая агрессию России.

Особое внимание будет уделяться социальным сетям, в частности TikTok, чтобы влиять на молодежную аудиторию.

Манипуляции будут и вокруг годовщины убийства Дарьи Дугиной. Россия попытается представить Дугину как жертву "украинского терроризма" и выступить в роли потерпевшей стороны, подчеркивая якобы атаки на гражданское население.

Россияне будут активно освещать памятные мероприятия, чтобы сформировать международный образ Украины как "радикального режима".

Накануне парламентских выборов в Молдове, которые должны состояться 28 сентября, Кремль также активизирует пропаганду, направленную на дискредитацию проевропейской власти, подрыв доверия к избирательному процессу и раскол диаспоры. Основное внимание будет уделяться теме "политических заключенных" и репрессий против пророссийских сил.

Также ожидаются пропагандистские кампании вокруг саммита ШОС. Россия будет пытаться использовать саммит Шанхайской организации сотрудничества и визит Путина в Китай для демонстрации якобы геополитической силы и поддержки со стороны азиатских стран.

Такие действия направлены на подрыв веры в западную поддержку Украины и создание впечатления так называемой "смены мирового курса" в пользу Москвы.