Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина". Ситуацию прокомментировал соучредитель и аналитик платформы DeepState Роман Погорелый.

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Что рассказали в DeepState

Погорелый вспомнил о публикации немецкого таблоида Bild. СМИ распространило информацию о российской оккупации якобы 18 населенных пунктов Украины за неделю. Кроме того, журналисты написали их названия с ошибками.

За тот промежуток времени, который они написали, неделю – нет там 18. Они даже Багатир (село в Донецкой области – 24 Канал) якобы отдали в оккупацию Московии, потому что она об этом заявила,

– рассказал аналитик.

По его словам, противник часто пытается установить свой флаг в населенном пункте, который не контролирует. Для этого они используют дроны или отправляют пехоту, которую быстро уничтожают украинские защитники.

А они (западные журналисты – 24 Канал) все равно после заявления московитов просто отдают населенный пункт. Мы уже писали много постов по этому поводу. Мы стараемся объективно показывать ситуацию, и если Багатир будет потерян, то, конечно, мы покажем это на карте,

– добавил Погорелый.

Что происходит вблизи села Багатир: смотрите на карте

Напомним, 2 июня аналитики DeepState сообщили об оккупации села Константиновка, а 1 июня – села Владимировка в Сумской области. Кроме того, враг имел продвижение в Донецкой области – вблизи населенных пунктов Редкодуб и Карповка.