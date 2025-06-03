Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна". Ситуацію прокоментував співзасновник і аналітик платформи DeepState Роман Погорілий.

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Що розповіли в DeepState

Погорілий згадав про публікацію німецького таблоїда Bild. ЗМІ поширило інформацію про російську окупацію нібито 18 населених пунктів України за тиждень. Окрім того, журналісти написали їхні назви з помилками.

За той проміжок часу, який вони написали, тиждень – немає там 18. Вони навіть Багатир (село в Донецькій області – 24 Канал) нібито віддали в окупацію Московії, бо вона про це заявила,

– розповів аналітик.

За його словами, противник часто намагається встановити свій прапор у населеному пункті, який не контролює. Для цього вони використовують дрони або відправляють піхоту, яку швидко знищують українські захисники.

А вони (західні журналісти – 24 Канал) все одно після заяви московитів просто віддають населений пункт. Ми вже писали багато постів з цього приводу. Ми намагаємося об'єктивно показувати ситуацію, і якщо Багатир буде втрачено, то, звісно, ми покажемо це на карті,

– додав Погорілий.

Що відбувається поблизу села Багатир: дивіться на карті

Нагадаємо, 2 червня аналітики DeepState повідомили про окупацію села Костянтинівка, а 1 червня – села Володимирівка в Сумській області. Окрім того, ворог мав просування в Донецькій області – поблизу населених пунктів Рідкодуб і Карпівка.