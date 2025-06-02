Про це в понеділок, 2 червня, розповіли аналітики DeepState, передає 24 Канал. Ресурс оновив мапу бойових дій.
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Де просунулися росіяни
За даними DeepState, росіяни окупували село Костянтинівка Сумської області, а також просунулися в Олексіївці неподалік.
Окрім того, ворог мав успіх у Донецькій області – поблизу населених пунктів Рідкодуб та Карпівка.
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До слова, у прикордонних районах Сумщини окупаційні війська активізували піхотні атаки, аби розширити зону вторгнення, використовуючи квадроцикли й мотоцикли. За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, росіяни намагаються прорватися через кордон у межах Хотінської та Юнаківської громад.
Ворог продовжує направляти свої піхотні групи на територію України. Якщо на початку дій це були напрямки Басівки та Журавки, то зараз спостерігаємо розширення зони заходу,
– заявив Демченко.
Нагадаємо, 1 червня аналітики DeepState повідомили про окупацію села Володимирівка Сумської області.