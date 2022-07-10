На самом деле эта пропаганда может повлиять разве что на российское зазомбированное население. Но иногда они немного перегибают палку и начинают завираться, что выглядит смешно.

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Кременную "освобождали" 7 раз

Например, спикер российского минобороны стал просто героем ляпов. Он аж 7 раз докладывал о том, что Кременную в Луганской области "освободили". Каждый раз там то шли бои, то шла какая-то зачистка, то кто-то куда-то наступал.

Соответствующее видеодоказательство в соцсети распространил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

Очередной ляп русни: они отчитывались семь раз, что захватывали город Кременная в Луганской области,

– написал Братчук.

Ложь оккупантов не удивляет, потому что особых успехов у них нет. Поэтому и приходится "продавать" одно и то же по несколько раз.

Как оккупанты 7 раз "освобождали" Кременную: смотрите видео

Последние новости с фронта

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что теперь российские оккупанты пытаются продвинуться со стороны Лисичанска на Северск. Они уже дважды потерпели поражение. россияне пытались наступать на Верхнекаменское, но неудачно. А возле Золотаровки захватчики вынуждены были бежать, потому что попали под артиллерийский обстрел ВСУ.

Также в Генштабе сообщали, что российские оккупанты пытались вести разведку боем возле Долины, но безрезультатно. В то же время захватчики нанесли ряд авиаударов почти по всем направлениям. Украинским военным удалось победить в бою против врага на Донбассе, оккупанты должны были отойти.

россияне при этом не забывают держать Украину в напряжении от опасности ракетных ударов по территории. По данным Генштаба, в готовности к тому, чтобы нанести ракетные удары по объектам на территории Украины, противник удерживает до трех носителей высокоточного оружия.

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