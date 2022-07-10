Насправді ця пропаганда може вплинути хіба що на російське зазомбоване населення. Але іноді вони трохи перегинають палицю і починають забріхуватися, що виглядає смішно.

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Кремінну "звільняли" 7 разів

Наприклад, речник російського міноборони став просто героєм ляпів. Він аж 7 разів доповідав про те, що Кремінну на Луганщині "звільнили". Щоразу там то тривали бої, то йшла якась зачистка, то хтось кудись наступав.

Відповідний відеодоказ у соцмережі поширив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Черговий ляп русні: вони звітували сім разів, що захоплювали місто Кремінна у Луганській області,

– написав Братчук.

Брехня окупантів не дивує, тому що особливих успіхів у них нема. Тому й доводиться "продавати" одне й те саме по кілька разів.

Як окупанти 7 разів "звільняли" Кремінну: дивіться відео

Останні новини з фронту

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що тепер російські окупанти намагаються просунутися з боку Лисичанська на Сіверськ. Вони вже двічі зазнали поразки. росіяни намагалися наступати на Верхньокам'янське, але невдало. А біля Золотарівки загарбники змушені були втікати, бо потрапили під артилерійський обстріл ЗСУ.

Також у Генштабі повідомляли, що російські окупанти намагалися вести розвідку боєм біля Долини, але безрезультатно. Водночас загарбники завдали низку авіаударів майже на всіх напрямках. Українським військовим вдалося перемогти в бою проти ворога на Донбасі, окупанти мусили відійти.

росіяни при цьому не забувають тримати Україну в напрузі від небезпеки ракетних ударів по території. За даними Генштабу, у готовності до того, щоб завдати ракетних ударів по об'єктах на території України противник утримує до трьох носіїв високоточної зброї.

Як морпіхи полюють на окупантів: дивіться відео