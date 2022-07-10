Про це свідчать нові дані від Генерального штабу Збройних Сил України. Адже ракетні носії високоточної зброї для обстрілів готові.

До теми Окупанти вдарили по Харкову ракетою "Іскандер" з території Бєлгородської області

У готовності до того, щоб завдати ракетних ударів по об'єктах на території України противник утримує до трьох носіїв високоточної зброї,

– повідомляє Генштаб.

Також росіяни не припиняють обстрілів, як на фронті, так і в областях, котрі розташовані близько до лінії фронту.

Натомість, наші воїни відповідають ворогу. Але стріляють по військових об'єктах, як це і передбачено нормами, а не по житлових чи інфраструктурних. У Генштабі підтвердили, що українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали два удари по командних пунктах, скупченню техніки та польових складах боєприпасів ворога в районі Чорнобаївки. Втрати російських окупантів ще уточнюють.

росія обстрілює Україну

Ворог завдає ударів кожного дня. Зокрема, 9 липня росіяни здійснили масований обстріл Авдіївки та атакували Костянтинівку, де було понад 5 прильотів. Внаслідок цього є загиблі та постраждалі. росіяни ведуть активні обстріли вздовж всієї лінії фронту. Окрім цього, атакують міста у відносному тилу.

А 5 липня ворог вкотре атакував Дніпропетровщину. Ракети збила українська система ППО, яка, хоч і не високоточна, але працює надійно завдяки майстерності операторів. Тоді російські загарбники випустили 7 ракет по Дніпропетровській області. Під удар потрапили житлові будинки у Покрові.

Також 10 липня наші військові повідомили, що російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову ракетою "Іскандер". Атаку здійснили з території Бєлгородської області. Ворог продовжує нещадно обстрілювати Харківщину застосовуючи найважче озброєння. У сам обласний центр "прилітає" майже кожного дня.

Детальніше про ситуацію на фронті від Генштабу: дивіться відео