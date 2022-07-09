На жаль, внаслідок цього є загиблі та постраждалі. Про це повідомив у підсумку подій дня голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Атакували всі райони Авдіївки

Посадовець зазначив, що росіяни ведуть активні обстріли вздовж всієї лінії фронту. Окрім цього, атакують міста у відносному тилу.

У Світлодарській громаді чотири людини зазнали поранень у Зайцевому. Один загиблий і один поранений у Переїзному Званівської громади. Усі злочини ретельно документуємо. За все будуть відповідати!

– акцентував Кириленко.

Яких ударів на Донеччині завдав ворог у цей день:

В Авдіївці за день було понад 10 обстрілів. Там вкотре зазнали руйнації будинки та цивільна інфраструктура у всіх без виключень житлових кварталах. Інформацію щодо постраждалих та обсягів руйнувань станом на вечір ще встановлюють.

У Костянтинівці після "прильотів" по житлових масивах найбільше постраждалих – 18 осіб. Також ввечері вже було відомо про 1 загиблого, проте ця кількість може зростати. Там же зафіксовані пошкодження місцевих молокозаводу та меблевої фабрики.

Запустили ракети у звільнену від ворожих підрозділів Павлівку, що Вугледарській громаді. Там зруйнували домівку місцевих жителів. На щастя, все обійшлося без постраждалих.

У Мар'їнці внаслідок влучання снаряда військ росії загинула щонайменше 1 людина. У сусідній Красногорівці зайнялась пожежа в полях.

По Очеретинській громаді били зі реактивних систем залпового вогню "Смерч". Там обстріляли дачний кооператив у Новоселівці Першій. Люди внаслідок цього не постраждали.

Наслідки російських ударів по цивільних на Донеччині / Телеграм Павла Кириленка

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