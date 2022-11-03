Абсурдно-смешной ролик россияне опубликовали в соцсетях. Сюжет двухминутной короткометражки просто поражает бессмысленностью.

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О чем видеоролик

На кадрах видно, как "англичанка" сидит в своем доме, вероятно, в Британии, одинокая и замерзшая. Даже цветы не выдерживают холода и, замерзая, опадают. Девушка заходит на сайт знакомств, чтобы подыскать себе "горячего" красавца. Однако вместо красавца находит россиянина, который может предложить ей разве что зимовку в Москве.

Не долго думая, она представляет, как будет "греться" в его советской "однушке" и будет принимать, хоть и страшную и старую, но теплую ванну. По замыслу авторов ролика, девушка якобы готова покинуть свой уютный и "холодный" дом, чтобы улететь в Москву.

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Она отправляется в аэропорт, садится в самолет и из "темной и серой" Британии, отправляется в "яркую" Москву. В квартире девушка видит того самого "горячего" россиянина в компании нескольких проституток. Ролик завершается, демонстрируя удивление на лице главной героини. Что именно вызвало эту эмоцию – советская "однушка", полуобнаженные девушки или то, что россиянин попросил открыть окно – непонятно.

Как и непонятно, на кого именно рассчитана такая примитивная реклама. Можем предположить, что российские пропагандисты, как всегда, пытаются выдать желаемое за действительное. Они ожидали, что перекрыв вентиля, Европа, особенно Украина, замерзнет зимой и на коленях будет умолять бункерного диктатора о российском газе. Однако нет. Этого не произошло и не произойдет. У Европы достаточно запасов, чтобы пройти эту зиму.

Более того, люди за рубежом осознают, что лучше пожертвовать своим комфортом и теплом, чем независимостью. Такого мнения придерживаются и в Украине. И наш лидер уже давно озвучил его. Президент Украины сказал, что мы можем быть без света или газа, без пищи или воды, но зато будем без россиян. Ибо холод, голод и тьма – для нас не так страшно и смертельно, как их "дружба и братство".

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