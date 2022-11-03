Об этом сообщают российские СМИ. К слову, накануне Патрушев заявил, что Россия готова заменить украинское зерно на мировом рынке своей продукцией.
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Новый бред от России
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что якобы "англосаксы с помощью Украины хотят создать прецедент для дальнейшего дробления российского этноса", а их цель – его "полное искоренение".
Патрушеву также привиделось, что "россияне и украинцы всегда были единым и нераздельным народом с общей культурой и судьбой".
По его словам, сейчас Украина якобы "превратилась фактически в основной мировой центр ультраправого экстремизма". А Россия ведет борьбу "с марионеточным киевским режимом, а не простыми украинцами".
Организовав государственный переворот в Киеве в 2014 году и начав ускоренную трансформацию Украины в так называемую "Анти-Россию", англосаксы намерены не просто подготовить плацдарм для давления на нашу страну, но и создать прецедент для дальнейшего дробления российского этноса с целью его полного искоренения.
– сказал Патрушев.
Вздор от России
- Россия часто выдает порцию бреда. Так, недавно новый командующий вторжением России в Украину генерал Сергей Суровикин вдруг заговорил о "дружбе" украинцев и россиян. Он заявил, что хочет, чтобы Украина была дружественной России, которая ежедневно убивает десятки мирных украинцев.
- А российский диктатор Владимир Путин снова начал убеждать, что Украина действительно хочет ударить по своей территории "грязной бомбой".
- Таким образом, руководство России продолжает орать о "грязной бомбе". Министр обороны Сергей Шойгу добрался уже до коллег из Индии и Китая.
- Кстати, президент США Джо Байден скептически высказался по поводу комментария Владимира Путина о том, что он якобы не собирался применять ядерное оружие в Украине.
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