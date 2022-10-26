Министрам обороны Индии и Китая не повезло – они были вынуждены выслушивать серенады Шойгу. Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает 24 канал.

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Разговоры министров состоялись в телефонном режиме. Пропагандисты отметили, что Шойгу "очень встревожен" из-за того, что Украина "планирует использовать грязную бомбу".

В Великобритании, Турции и Франции не поверили Шойгу

23 октября российский министр обороны позвонил главам оборонных ведомств Франции, Великобритании и Турции. После этого маразматик дозвонился и в Пентагон. Однако Шойгу никто не поверил. Страны заверили, что и дальше будут поддерживать Украину, а если Россия применит ядерную или "грязную" бомбу, получит ответ.

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что слова Шойгу это "бред" и пригласил миссии МАГАТЭ и ООН. Он отметил, что все ядерные объекты на территории нашей страны открыты для проверки.

Обратите внимание! Заявления России о том, что Украина хочет использовать "грязную бомбу" свидетельствуют, что такое намерение есть именно у государства-агрессора. Уже не раз Кремль таким способом анонсировал свои действия.

Что известно о "грязной бомбе" "Грязная бомба" является смесью из взрывчатки и радиоактивного материала, а не чистым ядерным оружием. Поэтому ее еще называют "оружием террористов". Эта бомба не может создать ядерный взрыв, но может распространить радиоактивное загрязнение на ограниченном расстоянии. Больше об этом виде оружия и как от него спастись – "Грязная бомба" является смесью из взрывчатки и радиоактивного материала, а не чистым ядерным оружием. Поэтому ее еще называют "оружием террористов". Эта бомба не может создать ядерный взрыв, но может распространить радиоактивное загрязнение на ограниченном расстоянии. Больше об этом виде оружия и как от него спастись – читайте здесь

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