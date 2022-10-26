Міністрам оборони Індії та Китаю не пощастило – вони були змушені вислуховувати серенади Шойгу. Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє 24 канал.

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Розмови міністрів відбулися у телефонному режимі. Пропагандисти зазначили, що Шойгу "дуже стурбований" через те, що Україна "планує використати брудну бомбу".

У Великій Британії, Туреччині та Франції не повірили Шойгу

23 жовтня російський міністр оборони подзвонив очільникам оборонних відомств Франції, Великої Британії та Туреччини. Після того маразматик додзвонився і в Пентагон. Однак Шойгу ніхто не повірив. Країни запевнили, що й далі будуть підтримувати Україну, а якщо Росія застосує ядерну чи "брудну" бомбу, то отримає відповідь.

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що слова Шойгу це "маячня" і запросив місії МАГАТЕ й ООН. Він зазначив, що всі ядерні об'єкти на території нашої країни є відкритими для перевірки.

Зверніть увагу! Заяви Росії про те, що Україна хоче використати "брудну бомбу" свідчать, що такий намір є саме в держави-агресорки. Вже неодноразово Кремль таким способом анонсував свої дії.

Що відомо про "брудну бомбу" "Брудна бомба" є сумішшю з вибухівки та радіоактивного матеріалу, а не чистою ядерною зброєю. То ж її ще називають "зброєю терористів". Ця бомба не може створити ядерний вибух, але здатна поширити радіоактивне забруднення на обмеженій відстані. Більше про цей вид зброї і як від нього врятуватися – "Брудна бомба" є сумішшю з вибухівки та радіоактивного матеріалу, а не чистою ядерною зброєю. То ж її ще називають "зброєю терористів". Ця бомба не може створити ядерний вибух, але здатна поширити радіоактивне забруднення на обмеженій відстані. Більше про цей вид зброї і як від нього врятуватися – читайте тут

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