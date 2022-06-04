Российская пропагандистка Овсянникова говорит, что побывала в "родной" Одессе

Эксдедактор российского пропагандистского телеканала "Первый" Марина Овсянникова приехала в Одессу, которую назвала "родной". На этот визит отреагировал активист Сергей Стерненко.

Журналистка опубликовала пост в своем инстаграмме, что "родная Одесса" встретила ее пустыми гостиницами и заминированными пляжами. Также она написала о постоянных обстрелах из российских кораблей.

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Миллионный город опустел. Почти половина его жителей уехала. Другие – живут в постоянном страхе,

– добавила пропагандистка.

Стерненко, в свою очередь, заметил, что, наверное, мы упустили этот момент, когда война закончилась, и россиянам снова можно свободно ездить в Украину.

"Да и участие 8 лет в военной пропаганде против нашей страны это не преступление, раз Овсянникова в Украине нет проблем",

– отметил Стерненко.

Почему Овсянниковой не нужно приезжать в Украину

Стерненко объяснил, что такие события деморализуют людей, добавляют уныния и недоверия к государству. С одной стороны словно страна пытается все российское гнать, потому что убивает российское, но в то же время россияне получают гражданство или ездят по нашим городам.

Журналистка ответила Стерненко в комментариях, что якобы не причастна к этой войне, потому что была "обычным техническим работником международной редакции". Также назвала себя "совестью и честью России" и добавила, что хейт имеет право на "московские тролли".

Что известно об Овсянникове

Овсянникова родилась в Одессе, но у нее было российское гражданство и давно жила на территории страны-агрессорки.

С 2003 по 2022 год журналистка работала на государственном "Первом канале" России, активно распространяющем антиукраинскую пропаганду.

В марте она прервала эфир программы "Время", выбежав с плакатом: "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут".

После этого инцидента она была задержана и демонстративно оштрафована на 30 тысяч рублей, мол, за призывы к протесту.

Тогда Овсянникова уехала из России. 11 апреля стало известно, что пропагандистка будет работать в немецком издании Die Welt и будет готовить новости о России и Украине.

Почему она – пропагандистка

В Центре стратегических коммуникаций и безопасности предупредили, что после инцидента Овсянникову активно используются в информационно-психологических операциях России. Эксредактор получила доверие на Западе и начала продвигать выгодные для российской стороны нарративы.

Например, Овсянникова выступает против коллективной ответственности самих россиян за войну против Украины, а переводит всю вину только на Путина.

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