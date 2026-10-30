"Летать уже не на чем": Криволап о проблемах российской авиации и ударах собственной ПВО

Российские аэропорты все чаще закрываются из-за угрозы беспилотников, а пассажиры часами ждут вылетов или сталкиваются с отменой рейсов. В то же время украинские удары по предприятиям российского военно-промышленного комплекса создают новые проблемы для производства ракет, тогда как сама Россия постепенно теряет средства противовоздушной обороны.

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Авиационный эксперт Константин Криволап в интервью 24 Каналу объяснил, насколько опасными стали полеты в России и почему удары по отдельным заводам могут повлиять на ракетный потенциал оккупантов. Он также оценил темпы производства российской боевой авиации и рассказал, какие последствия для Украины и международного рынка вооружений могут иметь ограничения Starlink и задержки с поставками американских ракет для систем ПВО.

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Российская гражданская авиация теряет самолеты

Россияне все чаще жалуются на отмену рейсов и многочасовое ожидание в аэропортах. Также появились сообщения о возможном срабатывании российской ПВО по пассажирскому самолету Минск – Москва, а Forbes оценил прямые потери авиакомпаний в 2,5 миллиарда долларов. Насколько сейчас безопасно российское небо?

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Два с половиной миллиарда долларов – это уже очень серьезная сумма. Причем речь идет об убытках как государственных, так и частных авиакомпаний. Я не знаю, насколько российские власти будут готовы помогать частным перевозчикам, ведь у них возникают проблемы не только с деньгами, но и с самими самолетами.

В начале полномасштабной войны российский авиапарк насчитывал примерно тысячу самолетов. Около 800 из них были иностранного производства, хотя не все находились в эксплуатации.

После введения санкций Россия фактически оставила у себя более 500 самолетов, принадлежавших иностранным лизинговым компаниям. Впоследствии российское правительство начало выкупать часть этих машин, расходуя, в частности, средства Фонда национального благосостояния.

Финансовую поддержку получали государственные перевозчики, в том числе "Аэрофлот", а также некоторые другие компании. Но главная проблема заключается в том, что авиационная техника постепенно выходит из строя.

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Я в последнее время не подсчитывал точное количество самолетов, которые остаются пригодными к полетам. Однако, учитывая темпы их износа, ситуация должна быть значительно хуже, чем несколько лет назад.

Прежде всего возникают трудности с обслуживанием иностранных самолетов. Двигатели Airbus требуют регламентных работ, а бортовые системы – соответствующего программного обеспечения и обновлений.

Есть вопросы к навигационному и метеорологическому оборудованию. Если эти системы не получают необходимого обслуживания, сложно оценить, как именно российские авиакомпании обеспечивают надлежащий уровень безопасности.

Иностранные самолеты по-прежнему составляют значительную часть российского пассажирского авиапарка, но их возможности постепенно сокращаются. Российских самолетов недостаточно, чтобы полноценно компенсировать потери.

Дополнительные проблемы возникают из-за частых ограничений работы аэропортов. Из-за угроз со стороны беспилотников рейсы задерживаются, самолеты перенаправляются на другие аэродромы, а перевозчики вынуждены оплачивать дополнительные расходы.

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Здесь важно понимать, как работает международная система авиационной безопасности. Существует Международная организация гражданской авиации (ИКАО), есть европейское агентство EASA. Они занимаются вопросами безопасности полетов, соответствия оборудования и работы авиационной инфраструктуры.

Они оценивают, имеется ли у аэропорта необходимое навигационное оборудование, насколько защищены пассажиры и персонал, существуют ли возможности для укрытия людей и сохранности авиационной техники.

Далее вступают в действие страховые механизмы. Если риски полетов возрастают, страховые компании могут значительно повышать стоимость своих услуг.

Перевозчику приходится либо покрывать дополнительные расходы самостоятельно, либо перекладывать их на пассажиров. Отсюда и подорожание билетов.

Можно вспомнить Израиль, где во время обострения боевых действий авиакомпании столкнулись с подобными проблемами. В частности, государству пришлось поддерживать El Al, чтобы частично компенсировать увеличение страховых расходов.

Но если в Израиле существует ограниченное количество альтернатив для международного авиасообщения, то у российских перевозчиков есть еще и проблема с обслуживанием самого авиапарка.

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И здесь действуют обычные экономические правила. Хочешь летать в условиях повышенного риска – должен оплачивать соответствующее страхование. Если компания не может этого сделать, рейсы становятся экономически невыгодными.

Что касается самолета Минск – Москва, то я пока не стал бы делать окончательных выводов. Нужно дождаться более подробной информации о том, что произошло.

В прошлом году, примерно в июле, уже сообщали о похожем случае, когда российская ПВО открыла огонь по пассажирскому самолету. Самолет смог приземлиться, пассажиры не пострадали, хотя на корпусе были повреждения.

Тогда даже обнародовали запись переговоров пилота, который очень эмоционально спрашивал наземные службы, почему по его самолету стреляют.

В нынешней ситуации могли быть разные обстоятельства. Возможно, средства ПВО нацелились на самолет, возможно, произошла ошибка при определении цели или возникла проблема с системой распознавания "свой – чужой".

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Нельзя исключать и использование переносных зенитных ракетных комплексов. Россияне все активнее применяют ПЗРК, поскольку испытывают проблемы с количеством полноценных комплексов противовоздушной обороны.

В таких системах другой принцип работы, чем у больших комплексов С-300 или С-400, и возможности идентификации воздушных целей ограничены.

К тому же российская ПВО несет потери, которые постепенно меняют ее структуру.

До полномасштабного вторжения Россия поддерживала парк С-400 примерно на уровне 50 комплексов. По моим оценкам, она способна производить около 6–8 таких комплексов в год, но примерно такое же количество Украина уничтожает.

Что касается С-300, то перед началом большой войны их было ориентировочно 110–130, хотя часть уже была устаревшей. Сейчас я оцениваю количество боеспособных комплексов примерно в 50.

Если учитывать потери и восстановление техники, то в целом Россия могла потерять около сотни комплексов С-300 и С-400. Это очень большая цифра, хотя российская промышленность продолжает частично компенсировать эти потери.

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Ранее российская система ПВО строилась на сочетании больших комплексов со средствами ближнего прикрытия. Например, дивизион С-400 могли охранять шесть "Панцирей".

Но теперь соответствующего количества техники уже не хватает. К началу полномасштабной войны у России было примерно 220 "Панцирей", часть из которых также экспортировалась.

В частности, около 50 машин ранних модификаций получили Объединенные Арабские Эмираты. Однако их эффективность против современных беспилотников тоже вызывает вопросы.

Поэтому россияне все чаще вынуждены использовать переносные комплексы, которые проще в развертывании и не требуют столь сложной инфраструктуры. Но это совсем другой уровень возможностей, особенно когда нужно защищать большие территории и многочисленные объекты.

Удар по заводу "Энергия" угрожает производству российских ракет

Силы обороны Украины нанесли новый удар по российскому заводу "Энергия". Сообщалось о применении беспилотников и крылатых ракет. Как российская ПВО пытается отражать такие атаки?

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Здесь многое зависит от конкретных средств поражения. Если говорить о Storm Shadow, то эта ракета может приближаться к цели на малой высоте, поэтому ее сложнее своевременно обнаружить.

Расстояние до завода, судя по обстоятельствам атаки, могло составлять примерно 250 километров или даже чуть меньше. Поэтому я предполагаю, что там могли применять именно Storm Shadow.

Эти ракеты способны приближаться к цели достаточно незаметно. И я не исключаю, что россияне даже не успели объявить воздушную тревогу.

Если послушать записи, сделанные местными жителями, можно услышать примерно три взрыва. По характеру звуков создается впечатление, что ракеты приближались одна за другой.

Сначала на видео виден сам взрыв, а затем с задержкой приходит звуковая волна. Эти промежутки позволяют примерно оценить расстояние до места попадания.

Судя по сообщениям о повреждениях конкретных цехов, попадания были достаточно точными.

Но самое важное здесь даже не количество ракет. Нужно понимать, что именно производит предприятие "Энергия".

Это не просто завод обычных аккумуляторов или батареек. Он производит источники питания для военной техники, в частности для ракет Х-101, "Искандер" и других систем.

Особое значение имеет новая производственная линия тепловых батарей. Такие источники тока используются там, где требуется за короткое время обеспечить значительную электрическую мощность.

Принцип работы довольно интересен. Электролит в тепловой батарее находится в твердом, фактически неактивном состоянии. После нагрева начинается химическая реакция, которая позволяет быстро получить необходимый ток.

При определенных параметрах такая батарея может выдавать напряжение около 27 вольт и ток до 130 ампер. Этого достаточно, чтобы обеспечивать питание соответствующих систем ракеты в течение необходимого времени.

Технология известна давно, но более активно использовать подобные решения начали в течение последних 10–15 лет.

И здесь удар по производственной линии может оказаться гораздо важнее, чем поражение отдельного склада готовой продукции.

Российская ракетная промышленность, судя по тому, что мы видим, работает с довольно небольшими запасами комплектующих.

Например, среди ракет, которые применялись против Украины в начале октября, были изделия с датой изготовления 3 сентября. То есть между производством отдельных компонентов и применением готовой ракеты прошло совсем немного времени.

Это может свидетельствовать о том, что у россиян нет больших промежуточных запасов и они стараются как можно быстрее передавать готовую продукцию военным.

По моим предположениям, запасов соответствующих компонентов могло остаться примерно на месяц. А восстановить поврежденные производственные линии быстрее, чем за несколько месяцев, будет сложно.

Конечно, нужно посмотреть, насколько серьезными оказались разрушения. Но если пострадало именно производство тепловых батарей, это может повлиять на изготовление сразу нескольких типов российского вооружения.

Мне нравится, что Украина уделяет все больше внимания не только предприятиям, где происходит окончательная сборка ракет, но и заводам, производящим их комплектующие.

Ведь можно иметь корпуса, двигатели и другое оборудование, но без необходимого источника питания готовая ракета не сможет работать должным образом.

И это может сказаться на тех объемах производства, которые российское руководство обещает обеспечить.

Мы слышим оценки возможностей России выпускать десятки ракет различных типов. ГУР поступает правильно, сообщая о максимальных потенциальных угрозах, ведь нужно готовиться к самому сложному сценарию.

Но я пока не вижу подтверждения того, что россиянам удается стабильно достигать всех заявленных показателей.

В частности, речь идет о цифрах, касающихся 50 ракет семейства 48Н6, переоборудованных для ударов по наземным целям, 60 "Искандеров" и других средств поражения.

То же самое касается заявлений о возможности производства трех тысяч реактивных беспилотников. На практике я не наблюдаю такого применения, которое подтверждало бы эти возможности.

В последнее время во время атак мы видим десятки реактивных дронов, иногда 60–80. Это очень значительное количество, но оно отличается от максимальных показателей, о которых заявляют россияне.

Украинские силы противовоздушной обороны также совершенствуют противодействие таким целям. По моим оценкам, в среднем удается перехватить примерно 70–75 % реактивных беспилотников, а во время отдельных атак этот показатель достигает 80 %.

Но даже 15 попаданий за сутки – это чрезвычайно много. Каждый такой удар может нанести серьезный ущерб.

Поэтому нанесение ударов по предприятиям, производящим ключевые компоненты для ракет и беспилотников, остается очень важным направлением действий Украины.

Россия не способна быстро пополнять парк Су-34 и Су-35

В ГУР сообщали, что Россия способна поставлять до 15 самолетов Су-34 и Су-35 в месяц. Почему оккупанты используют эти машины и насколько серьезны возможности их производства?

Прежде всего нужно уточнить цифру: речь идет не о 15 самолетах в месяц, а о годовых объемах. Это принципиальная разница.

Если говорить о Су-34, то это фронтовые бомбардировщики, которые Россия активно использует для нанесения ударов по украинским позициям управляемыми авиабомбами.

У россиян есть четыре полка таких самолетов. Каждый состоит из двух эскадрилий, по 12 машин в эскадрилье. То есть примерно 24 самолета на полк и в общей сложности около 96 Су-34.

Кроме того, есть отдельные подразделения морской авиации, но они гораздо меньше задействованы в нынешних бомбардировках.

Конечно, не все самолеты одновременно готовы выполнять боевые задачи. Я оцениваю долю пригодных к полетам самолетов примерно в 70–80%.

Однако даже такого количества достаточно, чтобы россияне могли регулярно применять управляемые авиабомбы против украинских позиций и населенных пунктов.

Су-34 обычно прикрывают истребители Су-35 или Су-30. Выбор зависит от наличия самолетов и конкретных боевых задач.

Самолетов семейства Су-30 в России, по моим оценкам, примерно сотня, а Су-35 – около 120–130.

Если учесть эти типы вместе с Су-34, то в районе Украины российское командование может сконцентрировать примерно 310–350 самолетов. Но опять же нужно учитывать, что не все они находятся в исправном состоянии.

Часть авиации размещена на Дальнем Востоке и в северных регионах России, однако основные силы, задействованные в войне, сосредоточены вблизи Украины.

Что касается производства новых самолетов, то я очень осторожно отношусь к сообщениям российских предприятий о передаче очередных партий военным.

Иногда партией называют всего два самолета. То есть передали две машины – и уже можно отчитываться о поставке новой партии.

Появляются сообщения, что за определенный период россияне передали примерно два Су-30, четыре Су-34, шесть Су-35 и шесть Су-57. Но эти цифры вызывают у меня вопросы.

Мы знаем, что российская авиапромышленность испытывала серьезные проблемы с производством современного оборудования. Прежде всего речь идет об электронике так называемой "стеклянной кабины", гидравлических системах и поставках отдельных комплектующих.

Раньше они выпускали примерно 6–8 самолетов в год, а теперь сообщают о значительно более высоких показателях. Теоретически это возможно, но нужно понимать, почему производство могло так сильно вырасти.

Я пытался сопоставить сообщения о новых самолетах с бортовыми номерами, их появлением в конкретных полках и фактическим увеличением количества машин.

И пока не получил подтверждения всех заявленных объемов. Возможно, я почему-то не учел что-то, но говорить о резком наращивании производства как об установленном факте я бы не стал.

К тому же для боевой авиации важно не только количество изготовленных самолетов. Нужно обеспечить их двигателями, оборудованием, вооружением, техническим обслуживанием и подготовленными экипажами.

Поэтому сообщения о поставках новых машин еще не означают такого же увеличения реальных боевых возможностей российской авиации.

Ограничения Starlink подорвали доверие к США

24 октября работу Starlink в Украине возобновили. По оценкам Института изучения войны, во время ограничений показатель перехвата реактивных "Шахедов" снизился с 77 до 74%. Насколько серьезный ущерб нанесла эта ситуация и как вы оцениваете действия Маска, Трампа и Хегсета?

Если смотреть только на проценты, то разница между 77 и 74% может показаться не столь большой. Тем более что во время отдельных атак мы уже видим показатели перехвата около 80%.

Но я считаю, что главная проблема вовсе не в этих трех процентных пунктах.

У нас есть стратегические партнеры, с которыми подписано большое количество соглашений, деклараций и меморандумов. И в критический момент выясняется, что на их помощь не всегда можно полагаться.

Это удар по всей Европе. И не только по нам, но и по будущим поставкам американского оружия.

Я не знаю, как именно мировой рынок будет реагировать на такие случаи, но уже сейчас очевидно, что они заставляют страны пересматривать собственные подходы к оборонным закупкам.

У Соединенных Штатов есть очень много видов вооружения, для которых сложно найти полноценную замену.

В частности, это ракеты PAC-3 для систем Patriot, перехватчики THAAD, ракеты ATACMS и другие высокотехнологичные системы.

И здесь возникает серьезное противоречие. С одной стороны, ты понимаешь, что можешь оказаться в зависимости от политических решений Вашингтона, который в определенный момент ограничит доступ к важной технологии.

А с другой – необходимо найти альтернативу, которая обеспечит сопоставимые возможности. И сделать это быстро невозможно.

Но я думаю, что ситуация на рынке вооружений уже начала меняться. Страны уделяют все больше внимания не только характеристикам техники, но и надежности поставщика.

Оборонные контракты обычно заключаются на длительный срок. Это довольно инерционный рынок, но даже здесь политические решения способны быстро изменить общие тенденции.

Покупателям нужно вооружение, которое можно получать в достаточном количестве, по приемлемой цене и без риска неожиданного запрета на его использование.

И здесь американская продукция сталкивается с еще одной проблемой – стоимостью.

На мой взгляд, цены на некоторые американские комплексы, в частности "Пэтриот", значительно превышают их себестоимость. Я предполагаю, что разница может достигать примерно трехкратной величины.

Для сравнения можно взять израильскую систему "Праща Давида", которую закупила Финляндия. Это произошло по согласованию с Соединенными Штатами, поскольку в системе используются американские технологии и компоненты.

По моим оценкам, она примерно в три раза дешевле, чем "Патриот". При этом по отдельным характеристикам может обеспечивать даже лучшие возможности.

Однако здесь есть важное замечание: "Праща Давида" не проходила столь масштабных испытаний при отражении интенсивных ракетных залпов, с которыми уже сталкивались комплексы "Пэтриот" в Украине.

Поэтому говорить о полном превосходстве одной системы над другой было бы преждевременно.

Но для покупателей уже становится важным соотношение возможностей, стоимости и политической надежности поставок.

И если Соединенные Штаты будут продолжать демонстрировать, что могут ограничивать работу важных военных технологий в зависимости от текущих политических решений, это будет влиять на выбор других стран.

Задержки с поставками ракет для Patriot и NASAMS создают новые риски

Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже почти месяц ждет подписи Пита Хегсета на поставку ракет для Patriot и NASAMS. До этого были ограничения на Starlink и проблемы с передачей разведданных. Что свидетельствует о такой последовательности решений США?

Здесь я вижу подход, который можно описать словами "я не я, и дом не мой".

Ведь официально признавать ограничения помощи Украине очень неудобно. Особенно когда речь идет о военной спутниковой связи, разведывательной информации и вооружении, необходимом для защиты гражданского населения.

Мы видели ситуацию со Starlink и Starshield. При этом возникали проблемы с передачей отдельных типов разведывательных данных.

Причем речь шла не о полном прекращении обмена информацией, а о конкретных сведениях, в частности связанных с запусками российских баллистических ракет.

Я воспринимаю такие действия как демонстрацию зависимости Украины от американских возможностей. Мол, посмотрите, что вы можете сделать без нашей помощи.

Но у нас уже есть собственные и альтернативные механизмы получения необходимой информации.

Когда возникали случаи несвоевременной передачи сообщений о ракетных пусках, Зеленский говорил, что Украина знала об угрозе из других источников.

И это очень важно. Мы не можем позволить себе полностью зависеть от одного партнера в вопросах, от которых напрямую зависят человеческие жизни.

Задержки с ракетами для Patriot и NASAMS только усугубляют эту обеспокоенность. Если необходимое решение может оставаться без подписи почти месяц, то возникает вопрос, насколько предсказуемыми будут поставки в будущем.

И здесь мы снова возвращаемся к необходимости менять всю систему оборонных закупок и организации военной помощи.

Еще в прошлом году я говорил с некоторой иронией, что хорошо хотя бы то, что Россия не получает американского оружия. Тогда это действительно выглядело как шутка.

Сейчас, когда мы видим решения Вашингтона, такие шутки уже не кажутся смешными. Конечно, я не думаю, что американцы начнут поставлять вооружение России, но сама непредсказуемость их решений создает очень серьезные проблемы.

Мир делает выводы. Государства понимают, что их оборона не должна зависеть только от одного поставщика, особенно если этот поставщик может менять политическую позицию.

Поэтому необходимо искать альтернативные технологии, расширять собственное производство, диверсифицировать закупки и создавать независимые системы связи.

Мы уже сталкивались с подобными проблемами в прошлом году и сделали определенные выводы. Но, на мой взгляд, не все необходимые решения были реализованы.

И теперь приходится возвращаться к этим вопросам в гораздо более сложных обстоятельствах.

Американские производители оружия могут лишиться заказов

То есть ограничение военной помощи Украине в первую очередь ударит по репутации самих Соединенных Штатов?

Да, прежде всего именно по американской репутации.

И я думаю, что последствия могут оказаться гораздо серьезнее, чем кажется сейчас.

Если страны начнут отказываться от американского вооружения или сокращать долю таких закупок, это повлияет на объемы производства в самих Соединенных Штатах.

Большие корпорации, в частности Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman и другие, могут столкнуться с сокращением заказов и прибыли.

А для американского военно-промышленного комплекса международный рынок имеет огромное значение. Речь идет не только об отдельных контрактах, но и о долгосрочном производстве, технологических программах и финансировании новых разработок.

Эти компании также оказывают значительное влияние на американскую политику. Они поддерживают политиков обеих основных партий, взаимодействуют с Конгрессом и заинтересованы в стабильных государственных и международных заказах.

Поэтому возможное сокращение продаж оружия создаст проблемы не только для самих производителей, но и для политических сил, решения которых повлияли на доверие покупателей.

Я предполагаю, что больше всего претензий может возникнуть именно к республиканцам, поскольку нынешние решения по Украине связаны с администрацией Дональда Трампа.

Если американские корпорации начнут терять большие контракты, их руководители захотят понять, из-за каких политических решений это произошло.

Но нужно учитывать, что такие изменения не произойдут за один день. Оборонный рынок работает по долгосрочным контрактам, а переориентация на другого производителя требует времени.

Однако уже сама потеря доверия может повлиять на будущие решения покупателей. И тогда американским производителям будет значительно сложнее вернуть те позиции, которые они занимали ранее.

Поэтому я считаю, что последствия ограничений в отношении Starlink, задержек с поставками ракет для Patriot и NASAMS, а также других решений Вашингтона могут ощутить на себе не только Украина и ее европейские партнеры, но и сам американский военно-промышленный комплекс.

Российская ПВО сбивает собственные самолеты, а США теряют репутацию надежного партнера: смотрите видео