Силы обороны Украины продолжают наносить удары по российским военным объектам, в частности в оккупированном Крыму и на территории России. Одновременные атаки на разных направлениях создают дополнительную нагрузку на противовоздушную оборону противника и демонстрируют проблемы с защитой важной инфраструктуры.

Предыдущее поражение российских средств ПВО уже сказывается на способности оккупантов противостоять украинским атакам. Военный эксперт Сергей Братчук в эфире 24 Канала объяснил, почему России сложно восстановить полноценную защиту и как это может отразиться на дальнейших действиях Сил обороны.

У России возникают проблемы с восстановлением противовоздушной обороны

Удары по Крымскому мосту стали одним из примеров способности украинских военных поражать объекты, которые Россия пытается защитить. В то же время Братчук обратил внимание не только на сам результат атаки, но и на предварительную работу Сил обороны Украины, которая создала условия для проведения подобных операций.

Украинские военные систематически наносили удары по российским средствам противовоздушной обороны, в частности в оккупированном Крыму и на Кубани. По оценке эксперта, последствия этой работы уже заметны, ведь противник не способен полностью восстановить защиту, необходимую для отражения украинских атак.

Самое главное, что та работа, которая проводилась, в частности по российским средствам противовоздушной обороны в Крыму и на Кубани, сегодня дает свои результаты. Поэтому Россия не может восстановить полноценную систему противовоздушной обороны,

– пояснил Братчук.

Проблемы российской ПВО не означают, что ее средства полностью уничтожены или больше не представляют угрозы. Однако, как следует из оценки Братчука, нанесенные удары ослабляют возможности противника защищать отдельные объекты и реагировать на новые атаки. Это особенно важно для оккупированного Крыма, который Россия продолжает использовать для военных нужд.

Украинские удары охватывают различные регионы России

Братчук также обратил внимание на скоординированность действий украинских военных. В течение нескольких суток Силы обороны наносили атаки по различным объектам противника, а их география, по словам эксперта, простиралась от района Москвы до Крымского моста. Такая одновременная активность на удаленных направлениях вынуждает российскую сторону реагировать на угрозы в разных регионах.

Военный эксперт считает, что возможности Украины не ограничиваются ударами по одной переправе или отдельным нефтеперерабатывающим предприятиям. Дальнейшее поражение важных для российской военной машины объектов, по его мнению, может сказываться и на обеспечении оккупационных войск непосредственно на фронте.

Я думаю, что такая история, как Крымский мост, должна повторяться и в других регионах Российской Федерации. Речь идет не только о НПЗ, разумеется. Это то, что будет влиять, в частности, и на фронт,

– отметил военный эксперт.

Особое значение имеет ситуация со снабжением российской группировки на юге Украины. Крымский мост оставался дополнительным транспортным маршрутом, тогда как основные перевозки осуществлялись по сухопутному коридору через оккупированные территории. Повреждение переправы, по оценке Братчука, может увеличить нагрузку на этот маршрут, которым пользуются как военные, так и гражданские лица.

В то же время эксперт предостерег от выводов о полной изоляции Крыма, поскольку Россия сохраняет другие пути сообщения с полуостровом. Однако сочетание проблем с логистикой и последствий предыдущих ударов по ПВО, по его мнению, осложняет положение оккупантов.

Сергей Братчук о российской ПВО: смотрите видео