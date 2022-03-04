Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев сообщил, что, к счастью, никто не погиб.

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Российская ракета попала в одно из предприятий Укроборонпрома. Из-за взрыва там повылетали стекла в окнах.

Кроме того, из-за авиаудара в здание есть раненые, сколько именно жертв – неизвестно.

В результате авиаудара произошло возгорание / Фото Юрия Гусева

"Нам это лишь добавляет злости и уверенности в нашей победе. Все точно будет Украина", – написал он.

Добавим, что Россия нещадно обстреливает украинские города, больше всего страдают Киев, Харьков, Мариуполь, Чернигов и Запорожье. В Харькове даже создали чат-бот в телеграмме для поиска лиц, пропавших на территории города. Детали – читайте здесь.

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Текст публикации Юрия Гусева:

Так сейчас выглядит одно из наших предприятий, в которое сегодня попала вражеская ракета. Есть раненые, к счастью, никто не погиб. Нам это лишь добавляет злости и уверенности в нашей победе. Все точно будет Украина!