Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев сообщил, что, к счастью, никто не погиб.
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Российская ракета попала в одно из предприятий Укроборонпрома. Из-за взрыва там повылетали стекла в окнах.
Кроме того, из-за авиаудара в здание есть раненые, сколько именно жертв – неизвестно.
В результате авиаудара произошло возгорание / Фото Юрия Гусева
"Нам это лишь добавляет злости и уверенности в нашей победе. Все точно будет Украина", – написал он.
Добавим, что Россия нещадно обстреливает украинские города, больше всего страдают Киев, Харьков, Мариуполь, Чернигов и Запорожье. В Харькове даже создали чат-бот в телеграмме для поиска лиц, пропавших на территории города. Детали – читайте здесь.
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Текст публикации Юрия Гусева:
Так сейчас выглядит одно из наших предприятий, в которое сегодня попала вражеская ракета. Есть раненые, к счастью, никто не погиб. Нам это лишь добавляет злости и уверенности в нашей победе. Все точно будет Украина!