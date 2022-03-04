Генеральний директор у ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв повідомив, що, на щастя, ніхто не загинув.
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Російська ракета поцілила в одне з підприємств Укроборонпрому. Через вибух там повилітали шибки у вікнах.
Окрім того, через авіаудар в будівлю є поранені, скільки саме жертви – невідомо.
Внаслідок авіаудару сталосмя загоряння / Фото Юрія Гусєва
"Нам це лише додає злості та впевненості у нашій перемозі. Все точно буде Україна", – написав він.
Додамо, що Росія нещадно обстрілює українські міста, найбільше страждають Київ, Харків, Маріуполь, Чернігів та Запоріжжя. У Харкові навіть створили чат-бот у телеграмі для пошуку осіб, які зникли на території міста. Деталі – читайте тут.
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Текст публікації Юрія Гусєва:
Так зараз виглядає одне з наших підприємств, в яке сьогодні поцілила ворожа ракета. Є поранені, на щастя, ніхто не загинув. Нам це лише додає злості та впевненості у нашій перемозі. Все точно буде Україна!