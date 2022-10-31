Несколько взрывов прогремели в Киеве, попадание ракет зафиксировано в Харькове, Запорожье, Черкасской, Киевской, Кировоградской областях. Украинским подразделениям ПВО удалось сбить большую часть ракет.
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Одна из российских ракет вернулась к месту запуска
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своих соцсетях показал, как одна из российских ракет залетела в зону Николаевской области и вернулась к месту запуска. Он пошутил, что хоть кто-то имеет критическое и логическое мышление в России.
(Лишь) у одной из ракет России есть критическое и логическое мышление. Взвесив все аргументы и решив не совершать военного преступления, ракета решила вернуться в "родную гавань",
– написал Ким.
Как российская ракета вернулась в "родную гавань": смотрите видео
Россия нанесла массированный ракетный удар: главное
Утром 31 октября враг нанес массированную ракетную атаку по Украине. Оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры. Поэтому в Украине вводят экстренные отключения света.
Взрывы раздались в:
- Киеве и Киевской области;
- Днепропетровской области;
- Черкасской области;
- Харьковской области;
- Запорожской области;
- Кировоградской области;
- Винницкой области;
- Полтавской области;
- Хмельницкая область;
- Николаевской области;
- Львовской области;
- Черновицкой области.
Россия выпустила более 50 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555 с севера Каспийского моря и Волгодонска (Ростовская область). 44 крылатые ракеты были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил.
18 ракет были уничтожены в зоне ответственности воздушного командования "Центр". Еще 12 ракет уничтожило воздушное командование "Юг". Воздушное командование "Восток" и "Запад" уничтожили 9 и 5 российских ракет соответственно.
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