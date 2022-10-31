Декілька вибухів пролунали в Києві, влучання ракет зафіксовано в Харкові, Запоріжжі, Черкаській, Київській, Кіровоградській областях. Українським підрозділам ППО вдалося збити більшу частину ракет.
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Одна з російських ракет повернулася до місця запуску
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у своїх соцмережах показав, як одна з російських ракет залетіла до зони Миколаївщини та повернулася до місця запуску. Він пожартував, що хоча б хтось має критичне та логічне мислення у Росії.
(Лише) одна з ракет Росії має критичне та логічне мислення. Зваживши всі аргументи та вирішивши не чинити військового злочину, ракета вирішила повернутися до "рідної гавані",
– написав Кім.
Як російська ракета повернулася у "рідну гавань": дивіться відео
Росія завдала масового ракетного удару: головне
Уранці 31 жовтня ворог завдав масової ракетної атаки по Україні. Окупанти атакували об'єкти критичної інфраструктури. Через це в Україні вводять екстрені відключення світла.
Вибухи пролунали у:
- Києві та Київській області;
- Дніпропетровській області;
- Черкаській області;
- Харківській області;
- Запорізькій області;
- Кіровоградській області;
- Вінницькій області;
- Полтавській області;
- Хмельницькій області;
- Миколаївській області;
- Львівській області;
- чернівецькій області.
Росія випустила понад 50 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область). 44 крилаті ракети було знищено силами та засобами Повітряних Сил.
18 ракет було знищено у зоні відповідальності повітряного командування "Центр". Ще 12 ракет знищило повітряне командування "Південь". Повітряне командування "Схід" та "Захід" знищили 9 і 5 російських ракет відповідно.
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