Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, российский враг использует разные виды разведки.

Важно Эта зима будет сложнее, чем прошлая, – энергетики

Россия изучает состояние объектов энергетической инфраструктуры Украины

Представитель ГУР МО Украины отметил, что сейчас наше государство отслеживает все вопросы, касающиеся разведки наших энергетических объектов со стороны России.

Они начали такую работу,

– отметил Скибицкий.

По его словам, враг использует разные виды разведки, в том числе и космическую. Цель таких действий россиян – выяснить состояние украинской энергетики и определить критические объекты, которые в целом влияют на энергосистему нашего государства.

Возобновятся ли атаки России на энергетические объекты осенью

Недавно спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявлял, что не исключено, что российские оккупанты могут снова начать интенсивно обстреливать энергетические объекты нашего государства с сентября. В этом году они могут в очередной раз попытаться это сделать как с помощью ракет, так и беспилотников иранского производства.

Кстати, одним из аргументов, свидетельствующих в пользу того, что враг хочет возобновить атаки на энергетические объекты, является тот факт, что он наращивает производство вооружения.

Как говорят эксперты, сценарий об отключении электроэнергии этой зимой возможен. Все из-за высокого риска новых обстрелов. Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявлял, что сейчас ведутся расчеты и моделируются разные сценарии. Кроме того, потребление электроэнергии даже летом растет, а значит, зимой оно будет еще больше.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук также отметил, что в следующий осенне-зимний период следует ожидать увеличения потребления света. Как отметил эксперт по энергетике Геннадий Рябцев, системные аварии еще будут. И это будет вызвано российскими обстрелами, повышением погрузки в сетях и аварийными остановками энергоблоков. Однако об общеукраинском блэкауте думать не стоит, ведь он будет мало вероятен.